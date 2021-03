Drept la replică, după articolul „Dezvoltatorii imobiliari nu se lasă. Complex rezidențial cu 10 etaje lângă Stadionul Municipal“

Ziarul de Bacău a primit următorul drept la replică, referitor la articolul despre proiectul imobiliar de lângă Stadionul Municipal Bacău:

In urma publicarii articolului din Ziarul de Bacau cu titlul „Dezvoltatorii nu se lasa. Complex rezidential cu 10 etaje langa stadionul municipal“ referitor la blocul de locuinte cu spatii comerciale la parter propus a se construi pe str. Pictor Aman nr.33 din municipiul Bacau, dorim sa facem cateva precizari necesare pentru informarea corecta a opiniei publice.

1 – Imobilul propus nu se afla „langa stadionul municipal“ ci la o distanta de cca 100 de metri de acesta.

2 – Regimul de inaltime este variabil: de la P+4 in dreptul Universitatii G. Bacovia pentru a nu afecta functionarea in bune conditiuni a acesteia si P+9 atunci cand distantele fata de cladirile din vecinatate sunt de 35-40 m, egale sau mai mari decat inaltimea blocului propus, in conformitate cu prevederile legale.

3 – Terenul pe care se propune realizarea constructiei NU este „spatiu verde“ asa cum se afirma in mod tendentios in spatiul public, ci „zona pentru institutii publice si servicii“ conform PUG.

4 – Relatia cu Universitatea „G. Bacovia“ nu este „de parteneriat“ cu investitorul pentru realizarea obiectivului, asa cum a fost interpretat textul justificativ din proiect, ci doar „se are in vedere o potentiala colaborare in viitor“, tinand cont de vecinatatea amplasamentului, pentru utilizarea spatiilor si numai daca va exista interes in acest caz.

5 – In conformitate cu legea, la elaborarea documentatiei PUZ pentru realizarea obiectivului propus a fost solicitat acordul vecinilor, fiind obtinute atat acordul Universitatii G. Bacovia cat si acceptul locatarilor blocului din apropiere, avand in vedere respectarea distantelor legale fata de vecinatati.

In concluzie dorim sa precizam ca realizarea acestui obiectiv nu va afecta in nici un fel functionalitatea zonei, ci dimpotriva, va completa in mod coerent si armonios spatiul urban existent, contribuind la o definire mai precisa a zonei construite in relatia cu spatiul verde si de agrement aferent zonei sportive, considerat in mod traditional ca fiind „plamanul Bacaului“.

Arh. Liliana Bargu, elaborator PUZ