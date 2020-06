Drept la replică de la Primarul orașului Dărmănești

Primarul Orasului Darmanesti, jud. Bacau, avand in vedere materialul publicat in Ziarul de Bacau din data de 15.06.2020, cu titlul „UDMR saluta faptul ca raportul Departamentului de Stat al SUA privind libertatea religioasa mentioneaza profanarea cimitirului de la Valea Uzului”, va comunicam urmatoarele:

Din analiza Raportului Internațional pentru anul 2019 a Departamentului de Stat al Statelor Unite, privind libertatea religiilor publicat pe site-ul Ambasadei SUA in Romania https://ro.usembassy.gov/ro/our-relationship-ro/rapoarte-oficiale/ , la secțiunea dedicată României in paginile 9 respectiv 10, face referire și la situația Cimitirului Internațional al Eroilor de la Valea Uzului, Dărmănești, Bacău.

In interiorul articolului publicat de dumneavoastra precizati ca: „raportul aminteste ca un exemplu negativ batjocorirea cimitrului de catre primarul localitatii Darmanesti si de manifestarile „legionare” care au avut loc in acest cimitir si arata ca primarul de la Darmanesti a ridicat cruci de piatra in cinstea militarilor romani pe mormintele ostasilor maghiari”.

In Raportul Internațional pentru anul 2019 a Departamentului de Stat al Statelor Unite, privind libertatea religiilor se precizeaza urmatoarele:

„Deoarece religia și etnia sunt strâns legate, a fost dificil să categorisim următoarele incidente bazate doar pe identitatea religioasă.

În luna mai, orașul Darmanești, situat în partea de est a țării, a ridicat un monument și cruci în stil ortodox în cinstea soldaților din Primul Războiul Mondial al Țării, care se cred a fi îngropați în cimitirul de război din Valea Uzului.

Comunitatea etnică maghiară și oficialii Uniunii Democratice a Maghiarilor din România (UDMR) din orașul vecin Sanmartin, care are o populație mare de etnici maghiari, au declarat că primarul din Darmanești și-a „însușit” cimitirul care, potrivit UDMR, este sub jurisdicția din Sanmartin.

Ei au spus că monumentele construite recent în stil ortodox în cinstea soldaților români au fost amplasate deasupra mormintelor soldaților maghiari predominant catolici.” (text preluat si tradus din Raport).

Din analiza textului rezulta clar o dezinformare a opiniei pubice si o interpretare tendentioasa a Raportului.

RaportulInternațional pentru anul 2019 a Departamentului de Stat al Statelor Unite, privind libertatea religiilor precizeaza in continuare faptul ca:

„Pe 16 mai, mass-media a postat un videoclip care arată un grup de persoane vorbitoare de limbă maghiară care acoperă crucile și monumentul soldaților români în pungi de plastic negre. UDMR a condamnat acoperirea crucilor și a numit-o provocare menită să discrediteze comunitatea maghiară din România.

Pe 29 mai, primarul din Sanmartin a închis cimitirul militar Valea Uzului timp de 30 de zile.” (text preluat si tradus din Raport).

Din continutul Raportului rezulta clar faptul ca „persoane vorbitoare de limba maghiara au acoperit crucile și monumentul soldaților români în pungi de plastic negre” ceea ce in opinia noastra inseamna profanare.

Raportul consemneaza urmatoarele:

„Câțiva observatori au raportat că, comemorarea semăna cu ritualul îndeplinit de membrii Mișcării Legionare (în afara legii) pentru a comemora un decedat al său.” (text preluat si tradus din Raport), iar in articolul publicat de catre d-voastra a fost scris ”exemplu negativ batjocorirea cimitrului de catre primarul localitatii Darmanesti si de manifestarile „legionare” care au avut loc in acest cimitir”. Din analiza textului rezulta clar dezinformarea opiniei publice precum si o interpretare tendentioasa a Raportului.

Fata de cele aratate mai sus si in speranta informarii corecte a opiniei publice va rugam sa publicati punctul nostru de vedere precum si traducerea integrala a Raportului Internațional pentru anul 2019 a Departamentului de Stat al Statelor Unite, privind libertatea religiilor-la secțiunea dedicată României.

Cu deosebit respect,

PRIMAR, Secretarul general al UAT Orasul Darmanesti,

Ing. Toma CONSTANTIN jr. Sporici Ionela