DREPT LA REPLICĂ: CRAB SA răspunde criticilor RAJA SA legate de furnizarea apei în Onești

CRAB SA răspunde, într-un comunicat de presă, afirmațiilor conducerii RAJA SA Constanța, făcute cu ocazia dezbaterii publice de la Onești (vezi aici și aici!).

Redăm precizările CRAB SA:

Ca urmare a declaratiilor facute in spatiul public, in data de 9 august 2019, de catre dnul Felix Stroe – director general al SC RAJA SA, cu ocazia organizarii la Onesti, a unei conferinte de presa, aducem urmatoarele precizari, pentru corecta informare a opiniei publice:

SC Compania Regionala de Apa SA, in calitatea sa de Operator Regional, avand licenta clasa 1, acordata de catre A.N.R.S.C. pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, furnizeaza populatiei apa la parametrii prevazuti de legislatia in domeniu, monitorizand permanent calitatea acesteia, prin efectuarea de analize fizico-chimice si bacteriologice in laboratoarele proprii, inregistrate la Ministerul Sanatatii.

De asemenea, Directia de Sanatate Publica Bacau, prin monitorizarea de audit, urmareste calitatea apei potabile atat la iesirea din statiile de tratare, cat si la consumatori.

Consideram declaratia operatorului din Onesti ca fiind una lipsita de suport, vadind neprofesionalism, obligatia acestuia de a-si realiza propriile analize, fiind una prevazuta de legislatia in domeniu si nicidecum un serviciu facut populatiei sau operatorului bacauan;

Avariile la care se face referire si care au afectat populatia municipiului Onesti nu s-au intins pe durata a “2, 3, 4 ,5 zile”, asa cum in mod eronat s-a afirmat, ci au fost de maxim 18 ore (inclusiv perioada de umplere a conductei), asta in conditiile in care Contractul dintre cei doi operatori prevede posibilitatea intreruperii apei in caz de avarie, dar nu mai mult de 24 ore;

Tariful de 1,48 lei/mc fara TVA, la care CRAB vinde apa catre RAJA, conform Deciziei ANRSC nr.309/05.11.2018, este departe de a fi unul care “sa jupoaie”, in conditiile in care RAJA cumpara apa tratata de la operatorul bacauan si o vinde locuitorilor municipiului Onesti la pretul de peste 4 lei, fara TVA si unor unitati administrativ teritoriale ca Gura Vaii la pretul de 4.62 lei/mc.

Cu referire la tarifele practicate, care permit in final realizarea de investitii si inclusiv modernizarea sistemelor, este important de retinut urmatoarele:

Pretul pentru mc de apa, practicat de CRAB il situeaza pe locul 18 dintr-un total de 45 operatori, in timp ce tariful practicat de Raja il situeaza pe locul 10.

In ceea ce priveste afirmatia ca SC CRAB SA va pierde un client important odata cu realizarea noii surse de apa, apreciem ca aceasta este una care demonstreaza lipsa consecventei si totala contradictie cu afirmatiile aceluiasi operator, in baza carora, Primaria municipiului Onesti, a adus la cunostinta Consiliului Judetean Bacau ca “ este imperativ necesara mentinerea ca sursa principala de apa potabila, a conductei Valea Uzului – Onesti, noul operator analizand posibilitatea gasirii unor surse alternative in situatii de avarie. In aceste conditii, SC CRAB SA are prevazuta in cadrul Aplicatiei de Finantare POIM, reabilitarea conductei de aductiune Statia de Tratare Caraboaia – Onesti.

Precizam ca la aceasta data Aplicatia de Finantare a SC CRAB SA, in valoare totala de 370 milioane euro, depasind valoarea de 50 milioane euro, intra in categoria proiectelor majore de investitii, necesitand, la fel ca si Aplicatia operatorului onestean, avizul Comisiei Europene.

La CRAB s-a efectuat, deja, prima vizita de lucru a Comisiei Europene si mai mult decat atat, operatorul are lansat, in sistemul electronic, SICAP, inca din luna iunie, prima procedura de licitatie, avand ca termen de deschidere a ofertelor, data de 26 august. De asemenea, mentionam ca in urma demersurilor intreprinse de Companie, pana la data semnarii Contractului POIM, sursa de finantare pentru contractul de lucrari amintit, este asigurata cu fonduri de la Consiliul Judetean Bacau si de la Consiliul Local al municipiului Bacau.

DIRECTOR GENERAL

Nina CHIPER