Dragoș Pavăl, patronul DEDEMAN: „O conexiune între zona Moldovei și Brasov ar resuscita toată economia din estul țării”

Dragos Paval, presedintele si proprietarul Dedeman, spune ca tara noastra are nevoie de o directie clara si de o strategie care sa sustina dezvoltarea armonioasa in toate zonele sale, iar autoritatile sunt nevoie sa gaseasca masuri prin care sa stopeze exodul masiv, dar si sa stimuleze natalitatea. Paval afirma ca autostrada Bacau – Brasov ar contribui la dezvoltarea Moldovei.

Dragoș Pavăl – foto arhivă

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, seful Dedeman a vorbit deschis despre framantarile sale ca om de afaceri, dar si ca roman in propria tara. Spune deschis ca sunt extrem de multe lucruri pe care trebuie sa le imbunatatim si a punctat ca are mari asteptari in privinta tinerei generatii.

“Trei ani de zile pentru dezvoltarea unui magazin este foarte mult. Ne-am lovit de birocratie in institutiile statului la tot pasul, dar aici nu a fost vorba doar despre acest lucru: sunt companii private care se comporta la fel. Mai exact – nu inteleg de ce procesul de racordare la electricitate trebuie sa fie atat de lung si de complicat. Menirea furnizorului de energie este sa faca profit. Ma intreb de ce nu simplifica acest proces de racordare la electricitate, pentru ca ar fi in beneficiul lor, ar fi mai profitabili si, in definitiv, ar vinde mai mult. Au cumva alte scopuri?”, se intreaba Dragos Paval, facand referire la intarzierea foarte mare in inaugurarea magazinului din cartierul Baneasa.

“Lipsa infrastructurii rutiere duce la o dezvoltare nearmonioasa a tarii. Nu putem lasa provincii istorice abandonate aproape intentionat. Aici statul trebuie sa intervina in toate domeniile strategice ale tarii si sa nu mai faca nimic altceva decat sa isi canalizeze atentia in aceasta directie. Zona Moldovei este intr-o suferinta cumplita din acest motiv. Nici acum nu inteleg de ce zona de est a tarii a fost aproape uitata si mare parte a investitiilor sunt concentrate in interiorul arcului carpatic. Cu 1,5 – 2 miliarde de euro am putea crea o conexiune intre zona Moldovei si Brasov care ar resuscita toata economia din estul tarii. Pe traseul Iasi – Bacau – Onesti – Oituz sunt poduri care se afla in reconstructie de peste 10 ani, iar proiectele raman in continuare nefinalizate”, a mai adaugat seful retailerului specializat in bricolaj.

In ciuda acestor aspecte, Dragos Paval spune ca isi iubeste tara si vede aici un potential de dezvoltare pe termen lung.

“Imi place ca in Romania sunt foarte multe lucruri de facut. Sunt mii de posibilitati si oportunitati de valorificat in tara noastra. In plus, avem foarte multe resurse care pot fi exploatate (…) Interactionez cu foarte multi tineri care sunt de o inteligenta sclipitoare si au o viziune si planuri care iti dau sperante ca lucrurile se vor indrepta. Sunt optimist si ma astept la schimbari”, a mai adaugat Dragos Paval.

Sursa: walstreet.ro