Dragoș Benea: Dezvoltarea Bacăului depinde FUNDAMENTAL de autostrada A13 Bacău – Brașov

Eurodeputatul Dragoș Benea a comentat, în această dimineață, întâlnirea de marți, de la Ministerul Transporturilor, unde s-a discutat despre proiectele autostrăzilor A13 Brașov – Bacău și A8 Iași – Târgu-Mureș.

Liderul PSD Bacău l-a criticat pe primarul Cosmin Necula, care a participat la discuții și a afirmat că ambele proiecte nu trebuie prioritizate unul față de altul, ci trebuie lăsate să evolueze fiecare în ritmul său:

Când, timp de 4 ani, nu ai reușit să faci nicio stradă din municipiul Bacău, cap – coadă, ca obiectiv de investiții, e cel puțin riscant să-ți dai cu părerea (dubitativ și comparativ) despre ce autostradă trebuie să lege Moldova de Transilvania

Autostrăzile și străzile nu se fac precum postările pe Facebook, iar strada Aeroportului este – totuși – investiția Consiliului Județean în municipiul Bacău, nu a primăriei.

Cine este convins că dezvoltarea Bacăului depinde FUNDAMENTAL de A13 Bacău – Brașov să susțină acest proiect de infrastructură, SINGURA SOLUȚIE de conectare prin autostradă a Moldovei cu Transilvania.

O spun încă de pe acum, felicit guvernul care, în 2022, va scoate la licitație contractul de execuție a autostrăzii A13 Bacău – Brașov, după finalizarea proiectării.

Ce a ținut de noi, cei de la PSD, am făcut: am asumat politic acest proiect (de care vorbim de cel puțin 4 ani), pentru că despre ASUMARE POLITICĂ este vorba în final, am prevăzut alocarea bugetară, am scos la licitație – în timpul guvernării PSD – proiectarea autostrăzii, iar mulțumită acestor decizii hotărâte A13 are, în sfârșit, un proiectant serios.

Repet, cine este convins că dezvoltarea Bacăului depinde FUNDAMENTAL de A13 Bacău – Brașov să susțină doar acest proiect de autostradă!

Pentru că, pur și simplu, altă cale nu există.