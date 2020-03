Dragoș Benea: „Apreciem faptul că mănușa pe care am aruncat-o când am propus amenajarea Spitalului Municipal pentru carantină a fost ridicată de primarul Bacăului!”

Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a răspuns, duminică seară, propunerii primarului Cosmin Necula, de organizare a unei discuții pe tema Spitalului Municipal.

„Credem că o clădire ridicată în scopuri medicale poate servi mult mai eficient lupta împotriva coronavirusului, decât pensiuni anonime situate la margine de oraș”, a notat Dragoș Benea, în urmă cu câteva minute:

Apreciem faptul că mănușa pe care am aruncat-o vineri seara, când am propus amenajarea Spitalului Municipal în vederea asigurării carantinei și tratamentului pacienților cu coronavirus, a fost ridicată – într-o postare pe Facebook – de primarul Bacăului, urmare a discuției telefonice și, ulterior, față în față pe care am avut-o azi, în prima parte a zilei, la sediul Consiliului Județean.

La discuție a participat o întreagă ECHIPĂ alcătuită din oameni pregătiți să-și suflece mânecile pentru a se implementa ceea ce noi am propus: Sorin Brașoveanu (președintele CJ Bacău), deputatul Lucian Șova (fostul ministru al Transporturilor), Valentin Palea (administratorul public al județului) și Valentin Ivancea (fostul prefect al Bacăului).

Nici în ceasul al doisprezecelea nu e prea târziu! Paza bună trece primejdia rea, mai ales acum când ne pregătim de intrarea în vigoare a stării de urgență, iar amenajarea Spitalului Municipal – pentru a prelua cazurile de infecție cu COVID19 – este VITALĂ. Repet: nu vorbim de condiții normale, ci de o situație excepțională!

ALTRUISMUL inițiativei noastre vine în prelungirea ARMISTIȚIULUI politic pe care l-am declarat marți, convinși că doar #împreună putem ține piept flagelului. Nu am abandonat această convingere. Credem că o clădire ridicată în scopuri medicale poate servi mult mai eficient lupta împotriva coronavirusului, decât pensiuni anonime situate la margine de oraș. În loc să risipim banii băcăuanilor pe astfel de locații, improvizând centre de carantină cine-știe-pe-unde, mult mai eficient ar fi să utilizăm Spitalul Municipal.

Șantierul spitalului are nevoie de un constructor implicat, precum cel de la șoseaua de centură, și de ASUMARE administrativă, lucruri care au lipsit până acum. Ultimii 4 ani au arătat că, în municipiul Bacău, drumul de la postări pe Facebook la realitate nu se mai termină niciodată, dar acum avem ocazia să arătăm că o primejdie are și părțile ei bune, în măsura în care conștientizăm că trebuie să ACȚIONĂM constructiv și coerent. Cum? Dând curs propunerii noastre de vineri, într-o primă fază!

Am solicitat instituirea stării de alertă, încă de miercuri, tocmai pentru a avea cadrul legal de a interveni, cu rapiditate, la șantierul Spitalului Municipal: între timp, o țară întreagă – care de mâine va intra în stare de urgență – a realizat complexitatea situației în care ne aflăm și că nu e de glumit cu epidemia. Am acționat în spiritul STABILITĂȚII și în Parlament unde, mulțumită voturilor PSD, guvernarea și țara au fost scoase din interimatul păgubos în care fuseseră aruncate de PNL.

#ÎmpreunăÎnvingemCoronavirusul nu e un slogan: e realitatea pe care au descoperit-o inclusiv cei care au început săptămâna pe post de candidați la CJ, iar azi se află-n izolare sau carantină. Trebuie să avem puterea să depășim ambițiile politice neînsemnate, să abandonăm retorica populistă, proprie campaniilor electorale, și să TRECEM LA TREABĂ. Rămâne cum am stabilit: ceea ce chinezii au făcut în câteva zile, putem face și noi – ÎMPREUNĂ – în cât mai puține săptămâni!