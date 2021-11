Dr. Calancia, șeful ATI de la Spitalul Buhuși, decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Meritul Sanitar

Dr. Cosmin Calancia, șeful secției ATI de la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși , a fost decorat cu Ordinul Meritul Sanitar, în grad de ofițer, de președintele României, Klaus Iohannis.

Distincția este conferită cu prilejul Zilei Naționale a României, „în semn de apreciere pentru profesionalismul, dăruirea, curajul și solidaritatea manifestate în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de Covid-19”. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial. În total, 28 de medici au fost decorați de președintele Iohannis, la propunerea direcțiilor județene de sănătate publică.

Compartimentul ATI de la Spitalul Buhuși a fost înființat în ianuarie 2021. Structura a primit avizul DSP Bacău la începutul lunii ianuarie 2021 și reprezintă o premieră pentru spitalul buhușean.

„A pus suflet, a reușit să închege o echipă performantă”

Constantin Poiană, managerul spitalului, a declarat pentru Ziarul de Bacău că decorația este o premieră pentru unitatea spitalicească din Buhuși. De altfel, la nivelul județului, o astfel de distincție este o raritate, le-au mai primit Spitalul Municipal de Urgență Moinești, dar și o doctoriță și o asistență de la aceeași unitate medicală.

„Domnul doctor Cosmin Calancia a plecat la drum cu această nouă structură ATI, iar acum avem 12 paturi pentru pacienți covid și 5 non-covid, fiind pe locul al doilea în județ, după SJU. Dr. Calancia a venit cu ideile, iar noi l-am susținut, ca să nu mai trimitem pacienții în alte spitale. A pus suflet, a reușit să închege o echipă performantă. Această distincție oferită de Președinția României este o onoare pentru noi. De altfel, tot personalul de la Spitalul Buhuși este de apreciat, indiferent că primește sau nu decorații, pentru că formează o echipă foarte bună!”, a declarat managerul Spitalului Buhuși.

„E o distincție rară, mai ales că în ultima perioadă suntem constant jigniți”

„Este o mare onoare, am tremurat două zile de emoție, de când am aflat. Știu că e o distincție rară, mai ales că în ultima perioadă suntem constant jigniți. Eram foarte mâhnit, iar această distincție este o aducere pe linia de plutire. Am preluat secția ATI aproape de la zero, nu era aproape nimic. Dar, ușor, ușor, am ajuns la un nivel de dotare asemănător cu Spitalul Județean Bacău”, a declarat dr. Cosmin Calancia.

Dr. Cosmin Calancia este din Botoșani, a studiat medicina la Universitatea „Grigore T. Popa” din Iași, iar la Buhuși a venit de la spitalul din Piatra-Neamț. Din 2017, este căsătorit.