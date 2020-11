Dr. Bianca Purcărin, după ce a donat plasmă: „Este o campanie în care toți ar trebui să fim implicați, pentru salvarea de vieți omeneşti!”

Dr. Bianca Purcărin, medic ATI la Spitalul Județean de Urgență Bacău, a donat plasmă. Fost pacient Covid-19 în spitalul în care lucrează, dr. Purcărin a relatat despre tratarea pacienților, riscurile la care se expun cadrele medicale și efectele benefice ale tratamentului cu plasmă.

Candidat pe lista pentru Senat din partea PSD Bacău, dr. Purcărin a făcut referire și la campania electorală aflată în desfășurare. „Dacă este o campanie în care toți ar trebui să fim implicați, aceasta nu poate fi decât cea pentru salvarea de vieți omeneşti şi îngrijirea semenilor loviți de virus”:

Munca în prima linie a pandemiei, la tratarea pacienților infectați cu Covid19, nu e ferită de griji şi riscuri. Dar am ajuns să trăim cu spectrul infecției şi să continuăm să ne facem treaba, îngrijindu-ne pacienții cu aceleaşi preocupare şi dedicare.

Cu ceva timp în urmă, am contractat la rândul meu acest virus de care – după două săptămâni de izolare şi tratament – am scăpat, vindecându-mă de infecție. Experiența prin care am trecut m-a făcut să înțeleg şi mai bine ceea ce simt bolnavii infectați cu noul coronavirus.

Pentru că plasma de la convalescenți face adevărate minuni în tratarea pacienților pozitivi la Covid19, astăzi de dimineață am donat plasmă, la Centrul de transfuzii, aceasta urmând să fie administrată viitorilor bolnavi.

Aşa cum am scris, dacă este o campanie în care toți ar trebui să fim implicați, aceasta nu poate fi decât cea pentru salvarea de vieți omeneşti şi îngrijirea semenilor loviți de virus. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să fim împreună la greu, pentru că doar împreună, ajutându-ne unii pe altii, vom ieşi cu bine din pandemie.