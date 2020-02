Un nou dosar penal pentru viceprimarul Bacăului! Constantin Scripăț, cercetat pentru abuz în funcție și uzurparea funcției

Viceprimarul Constantin Scripăț mai pune un dosar penal la colecție. După ce la finalul anului trecut DNA a început cercetările față de edilul băcăuan, într-un dosar vizând o serie de angajări fictive la Direcția de Spații Verzi, Scripăț este acum cercetat pentru abuz în funcție și uzurparea funcției.

Viceprimarul Bacăului este acuzat că a făcut tot posibilul să împiedice o investiție în municipiu. Conform unor surse neconfirmate oficial, oamenii de afaceri implicați susțin că viceprimarul a mers atât de departe încât a distrus o parte din documentația aferentă investiției, după ce și-a însușit-o ilegal, neavând atribuții pe linie de patrimoniu. De asemenea, viceprimarul a dat vot negativ investiției și a convins și alți consilieri să o facă, invocând motive nereale.

Oamenii de afaceri susțin că prejudiciul creat de abuzurile viceprimarului depășește 1,5 milioane de euro.

Dosarul a fost deschis inițial la DNA Bacău, care apoi a declinat cauza în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău. Astfel, Constantin Scripăț este cercetat pentru abuz în funcție, privind rezoluționarea abuzivă a unor documente și determinarea consilierilor locali să voteze negativ proiectul și pentru uzurparea funcției, privind distrugerea documentației întocmită de compartimentele Primăriei.

Viceprimarul Constantin Scripăț a declarat că intențiile sale au fost bune. Edilul a anunțat chiar în ședința de Consiliu Local că are un nou dosar. „Am fost săptămâna trecută la DNA și am aflat ca am dosar pentru că i-am aparăt pe cetățeni. Asta e, o să-mi duc crucea!”, a spus Scripăț.