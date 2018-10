Dosar penal pentru uciderea unui câine, în urma unei petiții semnate de 15.000 de oameni

O petiție inițiată de o asociație de protecție a animalelor și semnată de nu mai puțin de 14.488 de oameni a dus la deschiderea unui dosar penal.

Concret, după cum povestesc inițiatorii petiției, pe 31 august, un bărbat din comuna Măgura, a ucis un câine care aparținea unei vecine. „Fetița este o cațelușă de 5 ani, cu un temperament calm, sterilizată, vaccinată și microcipată”, spun reprezentanții Sadie’s Stray Dog Rescue, organizație care a sterilizat câinele cu doar câteva luni înainte. Proprietara câinelui, dar și o persoană de la ONG s-au deplasat, în aceeași zi, la casa bărbatului care se pare că s-ar face vinovat de uciderea animalului, dar cele două s-au confruntat cu un comportament neașteptat.

„Nu a arătat nici o remușcare pentru uciderea câinelui. Singurul lucru pe care l-a arătat au fost fesele și organele genitale prin poarta deschisă. Ba chiar și-a bătut joc de proprietarul câinelui și când a văzut că femeia era în lacrimi, a întrebat-o cu dispreț „ce faci, nu-ți mai duci câinele la plimbare?”, se mai relatează în petiție.

Ca urmare a celor întâmplate, ONG-ul a deschis o petiție prin care cere pedepsirea vinovatului , petiție adresată Inspectoratului de Poliție al Județului Bacău și postului de poliție comunală Măgura. De la inițiere și până în prezent, aceasta a fost semnată de aproape 14.500 de persoane.

Dosar penal

Legea 205/2004 modificată prevede că omorârea unui animal constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Pentru aceste infracțiuni instanţa poate dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani. „În această cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșitii infracțiunii de rele tratamente aplicate animalelor”, informează agent șef adjunct de poliție Cătălina Crețu.

Anunțuri publicitare