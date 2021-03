Dosar penal pentru rezerva de apă a municipiului Bacău. Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a solicitat un vraf de acte de la Primărie

Nici nu s-a finalizat rezerva de apă a municipiului Bacău, că organele de cercetare au deschis deja un dosar penal ce vizează execuția lucrărilor. Investigațiile vizează nerespectarea proiectului și implementarea defectuoasă a acestuia, care au dus deja la pagube materiale.

Conform surselor ZDBC.RO, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem (față de faptă, nu față de persoane) pentru abuz în serviciu, înșelăciune și fals, în cazul proiectului privind rezerva de apă a municipiului Bacău.

Organele de cercetare suspectează că executantul lucrării, Branpis SRL, nu a respectat proiectul realizat de firma Mapamond SRL, schimbând o serie de componente. Astfel, SC Branpis SRL nu ar fi montat numărul prevăzut de pompe, coturi și contraforțe prevăzut în proiect, la intersecția străzilor Gheorghe Donici şi Vasile Părvan.

Teste de presiune eșuate

Conform organelor de cercetare, modificările aduse la proiect de SC Branpis SRL ar fi dus la cedarea îmbinărilor, cu ocazia efectuării unor teste de presiune desfășurate în luna august 2020, şi implicit la avarii şi pierderi de apă de aproximativ 400 mc, care trebuie suportate de Primăria Bacău.

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bacău a solicitat de la Primăria Bacău toate documentele legate de contractul de execuție al rezervei de apă, precum și cele legate de proiect, de la hotărâri de Consiliu Local și până la surse de finanțare.

Dan Brândușoiu, patronul Branpis, explicând cum s-a lucrat la rezerva de apă, în septembrie 2020, la o lună după testul eșuat

„Lucrarea este țiplă!”

Contactat telefonic de Ziarul de Bacău, Dan Brândușoiu, patronul firmei Branpis SRL, susține că „nimic nu este real”, iar actele au fost solicitate ca urmare a unei „anonime”.

„Lucrarea este țiplă. Totul este perfect. Am fost anunțat de cei din Primărie că s-au cerut documente, după o anonimă. Nu este nimic real. În primul rând că noi am mers la licitație proiectare și execuție. Deci, Mapamond lucrează cu mine, este proiectantul meu, asociat cu mine. Nu aveam cum să nu respect proiectul, mă faultam singur?! Proiectul prevedea montarea unor pompe pe verticală și am respectat întocmai proiectul. Este o lucrare urmărită direct de mine. În ceea ce privește facturile la apă, CRAB vine cu un contor separat când se fac probele de apă. Am contract direct Branpis-CRAB și toate facturile sunt plătite”, a declarat patronul Branpis.

Dan Brândușoiu susține că, luna viitoare, rezerva de apă va fi dată în recepție, reiterând faptul că nu există probleme la proiect.

„Eu nu vreau să intru în jocuri politice, eu îmi fac treaba și cred că este un proiect care trebuie lăudat de toți. Noi am fost singurii care am participat la licitație și aveam capacitatea de face singuri lucrarea, avem experiența necesară. În plus, proiectul a fost avizat de experți. Eu voi da în recepție, luna viitoare, proiectul”, a conchis patronul Branpis.

Începute în iunie 2019, lucrările la Rezerva de apă a Bacăului ar fi trebuit finalizate în 2020. Valoarea estimată a proiectului este de peste 19 milioane de lei, fără TVA. Fondurile provin de la Ministerul Dezvoltării, prin PNDL 2, și de la bugetul local. Rezerva de apă trebuie să asigure independenţa sistemului de apă din municipiul Bacău, în cazul unor avarii la aducțiunea de la Valea Uzului.