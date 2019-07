Domnișoarele de onoare: cum să le alegi, ce ținute să propui, dar și ce rol au ele la nunta ta

In ultimii ani a tot castigat teren ideea ca mireasa sa aiba alaturi de ea domnisoare de onoare, cu rolul de a o sprijini in cea mai frumoasa zi din viata ei. Cum se aleg domnisoarele de onoare, ce trebuie sa faca intr-o zi atat de importanta si de ce o nunta ar fi incompleta fara prezenta acestora, vei descoperi in cele ce urmeaza.



1. Cum alegi domnisoarele de onoare?

Iata o intrebare al carei raspuns ar trebui sa te ajute sa faci o alegere inspirata in privinta fetelor care vor ocupa rolul de domnisoare de onoare intr-o zi atat de importanta pentru tine. Domnisoarele de onoare trebuie sa reprezinte pentru tine persoane de incredere, care sa te sustina atat in organizare, cat si emotional. Ofera rolul de domnisoara de onoare celor mai apropiate prietene, verisoarelor tale sau chiar surorii tale. Atentie, insa! Domnisoarele de onoare trebuie sa fie necasatorite, asa ca tine cont si de acest aspect.

2. Ce cadou poti oferi unei domnisoare de onoare?

Asa cum probabil ca ai auzit sau vazut la nuntile din ultima perioada, modul in care propui fetelor pe care le alegi sa iti fie domnisoare de onoare trebuie sa se desfasoare intr-un mod inedit. Fie le trimiti o invitatie speciala in care le soliciti acest lucru, alaturi de un buchet de flori sau un tort, fie alegi sa le oferi o bijuterie sau chiar pantofii pe care sa ii poarte in ziua fericitului eveniment. Poti gasi pantofi din piele pentru femei in colectia ShoesVision, acolo unde poti comanda online conduri pictati pentru domnisoarele tale de onoare.

3. Vestimentatia domnisoarelor de onoare.

Domnisoarele de onoare trebuie sa poarte rochite lungi, vaporoase, confectionate din acelasi material, in aceeasi culoare.

Tu decizi care sa fie culoarea rochitelor, important este urmatorul aspect: este datoria ta sa asiguri fetelor vestimentatia. Iata ce poti sa faci: fie comanzi online rochite, fie achizitionezi materialul si lasi domnisoarelor libertatea de a-si realiza modelul asa cum isi doresc. Nu uita de coronitele fetelor. Poti opta si pentru buchete, tu alegi!

4. Care este rolul acestora?

Fetele te vor ajuta sa imbraci rochita de mireasa si alaturi de ele vei face sedinta foto de care iti vei aminti cu drag peste ani. De asemenea, domnisoarele de onoare te vor ajuta sa pui cocardele invitatilor, sa ii asezi la mese, dar si sa se ocupe de atmosfera pe parcursul evenimentului.

5. Cate domnisoare de onoare poti avea?

Decizia iti apartine in privinta numarului de domnisoare de onoare, insa ar trebui sa te raportezi si la numarul de invitati. Daca organizezi o nunta mica, iti vor fi de ajuns 4 domnisoare de onoare. In situatia in care vei avea multe persoane invitate si, implict, nevoie de mult ajutor, poti propune mai multor fete sa ocupe acest rol.

Iata, asadar, tot ce trebuie sa stii despre rolul domnisoarelor de onoare, despre ce ar trebui sa poarte si cum te vor ajuta ele pe parcursul evenimentului. Cu siguranta, toate informatiile de mai sus iti vor fi de mare ajutor.