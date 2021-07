Document absurd semnat de prefectul Bulai. Tribunalul Bacău, notificat despre o ședință a Consiliului Local care nu a avut loc și o rectificare care nu a fost votată

Scandalul blocării bugetului municipiului Bacău a intrat în etapa absurdului și al documentelor fără valoare juridică semnate de prefectul Leonard Bulai. Acesta a pierdut procesul pe bugetul municipiului Bacău, dar a notificat Tribunalul Bacău despre faptul că și-a pierdut „interesul” în promovarea unui recurs, în urma convocării unei ședințe a Consiliului Local. PSD a intrat în posesia documentului și acuză prefectul USR de „șantaj” și „meschinărie”.

„Intr-un meschin exercitiu de santaj politico-administrativ, prefectul Bulai a comunicat – miercuri dimineata – Tribunalului ca actiunea deschisa impotriva bugetului municipiului Bacău va ramane fara obiect, in condițiile rectificarii HCL 111 de catre Consiliul Local. Adresa (vezi facsimil mai jos) a fost inaintata in contextul in care CL nici macar nu fusese convocat in sedinta, neavand cunostinta de presupusa ordine de zi ce va fi supusa dezbaterii, aceasta fiind comunicata alesilor abia in jurul pranzului zilei de miercuri (14 iulie)”, se arată într-un comunicat al PSD Bacău.

Documentul semnat de prefectul județului Bacău