Doar 4 din cei 150 de băcăuani vindecați de coronavirus au donat plasmă

Deși Bacăul este printre puținele județe în care există un aparat de plasmafereză care permite recoltarea plasmei de la pacienții vindecați de coronavirus, donatorii se lasă așteptați.

„Din păcate, până la acest moment am avut șase pacienți care s-au prezentat, dar am putut recolta doar de la patru dintre aceștia, pentru că doi nu aveau analizele bune. Noi am transmis peste 150 de invitații pacienților care s-au externat și au fost declarați vindecați. Chiar am trimis prin curier scrisorile, pentru a ne asigura că le primesc”, a declarat dr.Adriana Ghindă, directorul Centrului de Transfuzii Bacău.

Pacienții nu pot fi obligați să se prezinte pentru donare, deși un astfel de gest ar ajuta, în condițiile în care în toată lumea se verifică eficiența tratamentului cu plasmă. La acest moment, din donații, mai sunt disponibile doar două unități.

„Trei unități le-am dat Spitalului Județean Bacău și două am trimis la București. Nu aș ști să vă spun de ce nu vine lumea, cert este că ar fi foarte bine dacă ar fi donatori”, a mai spus dr.Ghindă. În total, până ieri au fost declarați vindecați de Covid 19, 557 de pacienți. Nu toți sunt însă eligibili pentru donarea de plasmă, vârsta optimă fiind între 18 și 50 de ani. Conform protocolului, aceștia se pot prezenta în centru la două săptămâni de la externare.

O explicație pentru refuzul de a dona poate fi și depresia post-tratament sau frica de a fi expus și discriminat pentru că a fost infectat.

„Ipohondria, suspiciunea, paranoia și bipolaritatea vor crește. În mod sigur, mulți vor fi mai deprimați, iar prăpastia dintre generații se va mări”, este de părere Aurora Liiceanu, cercetător la Institutul de Psihologie.

„La noi nu a ajuns nimeni cu o depresie legată de virus propriu-zis. Dar este abia începutul. Ne așteptăm în curând să avem și astfel de tulburări psihotice. Am avut însă persoane care nu au mai ieșit din casă de panică, deci au altfel de manifestări”, a declarat dr.Carmen Covrig, șefa Secției de Psihiatrie din Spitalul Județean Bacău.