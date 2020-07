Directoarea Muzeului „Iulian Antonescu” s-a pontat, ilegal, la șoseaua de centură a Bacăului. Consiliul Județean îi cere banii înapoi

Directoarea Complexului Muzeal Iulian Antonescu din Bacău, Mariana Popa, alături de alți 17 angajați ai instituției, au luat bani, ilegal, pentru o presupusă muncă la descărcarea arheologică necesară șantierului șoselei de centură. Aceasta este concluzia unui audit intern realizat de Consiliul Județean Bacău, instituție în subordinea căreia se află muzeul.

C.M. Iulian Antonescu Bacău

Conform auditului ajuns în posesia ZDBC.RO, 18 angajați ai CMIABC, din care 7 personal TESA și managerul „au fost pontați ca lucrând pe șantier, începând din luna martie 2019. Acestora le-a fost remunerată activitatea în funcție de orele prestate, fiind încălcate prevederile legii 153/2017 cu modificările ulterioare și OUG 189/2008”.

Potrivit declarației de avere, pentru munca prestată în contract cu Compania de Drumuri, Mariana Popa, directoarea muzeului, a încasat 11.875 de lei. Iulian Pintilie, adjunctul său, a câștigat 11.916 lei, șefa de secție Istina Lăcrămioara a încasat 22.921 de lei, iar soțul său, tot angajat al instituției și arheolog a luat 19.166 de lei.

Mariana Popa (centru) – managerul CMIABC

„Chiar nu văd nicio problemă”

Contactată telefonic, managerul Mariana Popa susține că în urma raportului de audit a trimis documente care să ateste că orele au fost lucrate în afara programului normal de lucru și că pentru acestea s-a încheiat contract, deci totul perfect legal. „Noi am dat explicațiile necesare, am adus contraargumente la raportul de audit. Am respectat legea. Este un contract cu CNAIR și orele au fost prestate în afara programului de lucru de la muzeu și cu respectarea legislației muncii. Nu este nici o problemă! Nu am luat bani ilegal, nu am adus vreun prejudiciu, ba chiar am adus plusvaloare, pentru că volumul de muncă a fost mare și noi ne-am achitat de ceea ce era în contract. Chiar nu văd nici o problemă”, a spus managerul.

Președintele CJ Bacău o contrazice pe directoare și spune că trebuie să dea banii înapoi

În raport se arată că managerul instituției își desfășoară activitatea printr-un contract de management încheiat cu CJ Bacău și nu este personal contractual sau funcționar public. Astfel, drepturile salariale nu pot cuprinde ore suplimentare.

Sorin Brașoveanu, președinte CJ Bacău

Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu susține că directoarea și ceilalți angajați trebuie să dea banii înapoi. Mai mult, Brașoveanu a declarat că i-a dat posibilitatea directoarei să aducă documente care să arate că are dreptate, însă aceasta nu a făcut-o.

„După ce a apărut raportul, am avut o discuție cu managerul de la muzeu. A spus că are documente justificative și că totul este legal. Am pus-o în legătură cu cei de la resurse umane (din cadrul CJ Bacău, n.r.) însă nu a mai adus niciun document, nimic. Asta e, va trebui să dea banii înapoi. Dacă nu, va veni Curtea de Conturi și îi va lua și dobânzi și penalități”, a declarat Sorin Brașoveanu pentru ZDBC.RO.

Acesta a mai explicat că rolul auditului intern e tocmai acela de a corecta erorile precum aceasta și a evita problemele în cazul controalelor de la Curtea de Conturi. Prin urmare, managerul Mariana Popa, alături de ceilalți angajați urmează să dea înapoi sumele câștigate ilegal.