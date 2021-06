Din ce în ce mai multe femei sunt atrase de jocurile de casino online – Află motivele!

Pacanelele au aparut in anul 1894, in SUA, si au evoluat pana in ziua de astazi, popularitatea lor crescand si raspandindu-se pe intreg Globul. Aceste aparate, numite si „slot machine”, sunt masini mecanice care pun la dispozitia jucatorilor posibilitatea de a castiga. Primele cazinouri online au aparut in anii 1990, insa pacanelele nu au fost incluse de la inceput, ci mai tarziu.

Surse foto: Shutterstock.com.

La inceput, jucau doar barbatii, femeile nefiind acceptate in cazinouri. Lumea ar fi comentat, le-ar fi blamat, considerand aceasta activitate destinata mai mult barbatilor care faceau parte dintr-o anumita categorie sociala. Mai ales in Romania, doamnele au fost nevoite sa evite aceste locuri, insa timpurile s-au schimbat si cazinourile nu mai sunt considerate de nimeni ca ceva rusinos. Pandemia, dar si varietatea de jocuri online, le-a convins pe dame sa incerce modalitatea aceasta de distractie, punand-o pe primul loc intre preferinte, si sa se bucure din plin de viata.

Iata care sunt motivele romancelor dornice sa experimenteze jocuri casino in mediul online!

Unul dintre motivele pentru care femeile prefera jocurile de casino online este simplul fapt ca se distreaza fabulos. Acestea marturisesc ca activitatea reprezinta o modalitate perfecta de a petrece timpul liber intr-un mod placut.

De multe ori, se intampla ca sotii sau iubitii pasionati de aceasta activitate sa transmita hobby-ul lor si doamnelor care doresc sa vada cum este, sa inteleaga mai bine atractia acestora.

Un alt motiv este ca pot juca pe gratis, in varianta demo, pe telefon sau laptop, tableta sau desktop, fara sa existe riscuri, mediul fiind unul securizat.

De asemenea, jucatoarele afirma ca sunt incantate ca pot stabili ritmul de joc, fara sa deranjeze pe nimeni. Nu trebuie sa se sincronizeze cu alti jucatori, ceea ce este ideal pentru doamnele dornice de a se delecta fara graba. In plus, pacanelele sunt jocuri individuale, asa ca nu este nevoie sa socializeze daca nu simt nevoia sa o faca.

Din fericire, nu se poate uita nici faptul ca pacanelele pot fi considerate drept o metoda rapida de a castiga si de a avea posibilitatea sa-si cumpere diverse lucruri sau sa isi sporeasca veniturile lunare. Femeile, insa, sunt mult mai responsabile decat barbatii, chiar si in acest domeniu, stiind ca nu se vor imbogati dintr-o astfel de activitate, dar preferand sa se bucure de ea oricum.

Ce jocuri prefera doamnele si domnisoarele in casinourile online? Conform ultimelor analize, s-a observat faptul ca reprezentantele sexului frumos au facut o pasiune pentru gama de jocuri Vegas, pentru ca sunt diverse, putandu-se alege din categoria jocurilor de masa, ca de exemplu poker sau ruleta, jocuri de tip live casino cu crupieri si dealeri reali (jackpot, blackjack) si chiar jocuri cu teme variate, inspirate din Egiptul antic, din muzica sau din jocuri celebre de calculator.

In concluzie, pasiunea pentru jocurile de tip online casino nu tine cont de detalii, precum varsta, meserie, etnie sau sex, iar acest lucru a determinat multe romance sa intre in aceasta lume si sa se distreze copios.