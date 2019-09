Din cauza unei avarii pe conducta de aducțiune aparținând CRAB, municipiul Onești va fi alimentat cu apă potabilă din rezervor

Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa potabila Statie Tratare Darmanesti – TG. Ocna – Onesti, apartinand CRAB (Compania Regionala de Apa Bacau), in zona Titesti – Tg. Ocna, SC CRAB SA anunta oprirea alimentarii cu apa a municipiului Onesti, maine, 11.09.2019, incepand cu ora 09.00, aproximativ 6 ore pentru executarea lucrarii, dupa care se va incarca conducta de aductiune. Furnizarea in regim normal urmeaza a se face dupa incarcarea conductei.

Lucratorii RAJA au luat masurile necesare ca, in cazul aparitiei unei avarii pe acest tronson, locuitorii municipiului Onesti sa nu sufere de lipsa apei potabile. Astfel, echipele RAJA au avut grija ca rezervorul de apa Cuciur sa fie plin.

In aceasta situatie, RAJA SA va alimenta municipiul Onesti cu apa potabila din rezervor. RAJA SA recomanda consumul cu moderatie al apei in acest interval de timp iar in cazul aparitiei unor probleme neprevazute pe tronsonul afectat de avarie, vom reveni cu detalii despre programul de furnizare al apei potabile.