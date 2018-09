DGASPC Bacău stă pe un butoi de pulbere. Angajații se pregătesc de proteste, după ce conducerea le-a eliminat un nou spor la salarii

Înlocuirea sporului de 15 la sută la salariul de bază cu un spor de noapte de 25 la sută, acordat în funcție de numărul de ore lucrate a declanșat un conflict în sânul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău. De altfel, așa cum am relatat anterior, instituția nu are bani pentru plata salariilor până la sfârșitul anului, și a început să ia măsuri pentru a se asigura că are de unde da bani angajaților.

Dar, măsura îi nemulțumește pe salariați, întrucât aceștia vor pierde sume semnificative. Măsura ar urma să fie implementată de la 1 septembrie, și asta în absența contractului colectiv de muncă, care a expirat și în care sporul de 15 era inclus din 2008. „Nu au fost niciodată problem cu plata acestui spor. Practic, cu eliminarea sporului, cei care lucrează efectiv cu beneficiarii și care prestează ore de noapte, de la 22 la 6 dimineața, vor pierde la salariu 250-300 de lei. Nu este prima scădere de salariu din acest an. La începutul lui 2018 s-a tăiat și sporul de weekend, de la 100 la 40 la sută. Dacă se face și această reducere, pierderea e de 800 de lei anul acesta”,a declarat Polixenia Oprișan, liderul sindicatului salariaților, „Familia”.

Conducerea „o scaldă”

În corespondența dintre conducere și sindicat se arată că se fac eforturi pentru „asigurarea salariilor angajaților”, iar de aici s-ar putea face o economie. Contactată telefonic, directoarea DGASPC Bacău, Daniela Țîțaru, se contrazice în declarații. „Dar noi nu dorim să tăiem, acordăm un spor mai mare, de la 15 la 25 la sută”, după care afirmă că „da, e posibil, cred că unele salarii o să scadă”. Aceasta susține și că nu știe deocamdată ce bani au sosit prin rectificarea bugetară și dacă va reuși să asigure salariile până la sfârșit de an.

Pregătiți de proteste

Potrivit liderului de sindicat, nu toți angajații din DGASPC vor suferi de pe urma tăierilor de sporuri. În continuare, grila de salarizare este generoasă pentru cei plătiți de Consiliul Județean, care ridică lefuri și de 4000-5000 de lei lunar, net, față de cei plătiți prin legea unică, care abia ajung la 2000 de lei lunar, net. Sindicaliștii vor decide care vor fi formele de protest pe care le vor adopta, fiind nemulțumiți de decizia conducerii. „Familia” are în prezent 1100 de membri, din 1800 de angajați câți are DGASPC Bacău.

