Descopera avantajele promovarii prin Google ADS

Detii un business care este prezent online, dar nu esti multumit de expunerea sa? In acest sens mai bine apelezi la agentia PPC ClickBrainiacs care poate sa te ajute cu setarea campaniilor PPC. Ce sunt acestea? Niste campanii prin intermediul carora ajungi in fata publicului tinta prin reclame, iar de fiecare data cand un utilizator da click, platesti un pret modic. Pentru ca solutia se bazeaza pe un principiu atat de simplu, se bucura si de o popularitate foarte mare. Iata cateva dintre principalele avantaje de care si business-ul tau poate profita.

Rezultate rapide

Toate business-urile isi doresc sa vada rezultatele cat mai rapid si, cu siguranta, campaniile PPC sunt ideale din acest punct de vedere. Pe scurt, e nevoie de crearea unui cont Google Ads, de setarea campaniilor PPC, de rularea acestora si de a obtine trafic. Bineinteles, fiecare decizie conteaza si poate influenta succesul unei campanii, motiv pentru care acestea mai bine sunt derulate de catre specialisti.

Rezultate care se vad

Inainte promovarea se facea doar cu o simpla estimare cu privire la impactul acesteia, dar campaniile Google Adwords ne asigura toate detaliile de care putem avea nevoie pentru a le gestiona asa cum se cuvine. Conteaza, costurile implicate, profitul, numarul de vizualizari si de click-uri, vizitele si nu numai. Astfel, e usor de determinat eficacitatea unei campanii pay per click, cu a caror setare te ajuta ClickBrainiacs.

Nu conteaza algoritmii folositi de Google

SEO joaca un rol important in continuare, dar actiunile sale sunt pe termen lung si de intretinere. In schimb, algoritmii folositi de Google se schimba constant, fiind nevoie ca specialistii sa tina pasul cu modificarile, dar acestea nu influenteaza in nici un fel campaniile Google Ads.

Audienta potrivita

O agentie PPC te poate ajuta sa ajungi in fata publicului potrivit pentru a-ti creste sansele de a vinde produsele si serviciile oferite. Ai parte de libertate totala si poti decide cand si unde sa fie afisate in functie de mai multi factori care pot face diferenta, incepand de la cuvintele cheie folosite, locatie, site, tipul de device folosit, ora, data si nu numai. O agentie pay per click poate profita de pe urma acestei libertati pentru a ajunge mai usor in fata audientei dorite.

Profita de oportunitati

Competitia in cadrul oricarui domeniu este stransa, motiv pentru care este dificil pentru un brand sa iasa in evidenta. Totusi, prin setarea campaniilor PPC pot fi obtinute multe informatii cu privire la competitorii directi. Astfel, fiecare pas gresit al acestora se poate transforma intr-o ocazie ce poate fi fructificata.

Dezvoltarea brandurilor

Prin alegerea unor cuvinte cheie relevante, de fiecare data cand utilizatorii le cauta gasesc in primele pozitii propriul brand, ceea ce creste considerabil sansele de a interactiona cu acestia. Poate ca nu generaza direct vanzari, dar, cu siguranta, creste expunerea, fiind mai usor pentru branduri sa se impuna.

Fara costuri mari

Cu siguranta, ti-am starnit curiozitatea cu Google Ads, dar care sunt costurile campaniilor PPC? Sunt minime, mai ales in comparatie cu multe alte optiuni de promovare. Decizi cat vrei sa platesti de fiecare data cand un utilizator da click pe reclama ta, iar totul poate fi masurat pentru a fi mai usoara estimarea performantelor. Asadar, nimeni nu trebuie sa plateasca o avere pentru a-si promova business-ul cu ajutorul unei agentii PPC.

Prin intermediul ClickBrainiacs atingi cele mai mari performante fara investitii majore, iar campaniile gestionate de catre profesionisti ating intotdeauna rezultatele dorite. In concluzie, o agentie Google Adwords poate fi partenerul de care aveai nevoie in mediul online pentru a te bucura de succes.