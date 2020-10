Deschiderea anului universitar 2020-2021 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Luni, 5 octombrie 2020, ora 10:00, a avut loc deschiderea anului universitar 2020-2021, online, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Au transmis mesaje la început de an universitar Președintele Senatului Universitar, Rectorul Universității, Prefectul Județului Bacău, decanii celor 5 facultăți și Președintele Ligii studențești.

Președintele Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău – Prof. univ. dr. ing. Dr. h.c. Valentin NEDEFF a adresat un cuvânt studenților și cadrelor didactice la deschiderea anului universitar 2020-2021:

Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY a transmis un mesaj la început de an academic:

„Vreau să încep cu un mesaj de mulțumire pentru bobocii Universității care au ales să studieze alături de noi, acest lucru ne dă încredere și ne mobilizează să asigurăm un parteneriat sustenabil cu studenții, în vederea creării de noi metode didactice de instruire necesare formării în dezvoltarea carierei viitoare. Vom avea un învățământ hibrid, primele 10 săptămâni ale semestrului vor fi online, ultimele 4 săptămâni vom efectua activitățile practice față-în-față. Anul acesta admiterea a adus un număr mare de candidați înscriși: 2700 la licență și 1000 la master. Dintre aceștia, au confirmat 1480 la licență și 724 la master. Suntem pregătiți și pentru învățământul offline: am renovat căminele, restaurantul Universității, am creat spații de recreere și socializare. Doresc să adresez studenților, cadrelor didactice, membrilor comunității academice un an universitar cu realizări, pe plan profesional și de cercetare, multă sănătate și să trecem cu bine peste provocările acestor timpuri”.