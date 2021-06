Deputatul Theodor Lazăr a câștigat conducerea USR PLUS Bacău. Alegerile s-au ținut cu ușile închise

Deputatul Theodor Lazăr este noul președinte al organizației municipale a USR PLUS Bacău. Lazăr este unul dintre „locotenenții” primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, președintele organizației județene. Alegerile s-au desfășurat fără ca presa să fie invitată și fără dezbateri.

Sursă foto: Facebook USR

Sub conducerea primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, organizațiile locale și-au ales conducerile, după fuziunea dintre USR și PLUS. La Bacău, Onești, Moinești, Târgu Ocna, liderii PLUS au fost în general excluși din noile organisme de conducere (Birouri Locale de Conducere – BLC).

În municipiul Bacău de pildă, din noul BLC nu face parte niciun reprezentant PLUS. Alegerile pentru președinția organizației s-au desfășurat într-un cadru inedit, fără dezbateri urmate de vot. Membrii de partid au fost invitați la Centrul de Cultură George Apostu, unde nu au făcut decât să voteze. Presa nu a fost invitată.

Scrutinul a fost precedat de mutarea masivă a unor membri din alte organizații (Luizi Călugăra, Cleja, Mărgineni etc) în municipiul Bacău. Statutul partidului le permite membrilor să activeze acolo unde doresc.

Un fenomen a fost și prezența la vot a unor familii întregi și a unor membri de partid inactivi, dar ale căror cotizații au fost achitate în mod surprinzător de diverși binevoitori, pentru a putea participa la alegeri.

Conform numărătorii, din cei 650 de membri, au participat circa 400. La funcția de președinte al USR PLUS municipiul Bacău, 254 au votat pentru deputatul Theodor Lazăr, 123 l-au preferat pe viceprimarul Cristian Ghingheș, 16 pe Liviu Rusu și 7 pe Bogdan Drăguț.

Tot ieri, în urma alegerilor din județ, președinția unor organizații USR PLUS Bacău a fost câștigată de reprezentanți USR: Bogdan Ababei la Târgu Ocna, Alexandru Marcu la Moinești, Ionuț Orhean la Onești. Doar la Comănești a reușit să câștige un fost membru PLUS, Valentin Viziteu.