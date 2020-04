Deputatul Șotcan: „Toată lumea trebuie să suporte costurile crizei pe care o traversăm. Mai puțin băncile!”

Deputatul Theodora Șotcan (PSD Bacău) critică modul în care Guvernul tolerează lipsa de solidaritate a băncilor cu societatea, dar și semnalele pe care le dă ministrul Finanțelor, referitoare la bugetari.

„Oare nu ar fi normal ca acum, după o perioadă suficient de lungă în care economia a prosperat și băncile au realizat profit, să fie solidare și să ne salveze ele pe noi?”, se întreabă parlamentarul băcăuan într-un text dat publicității:

La precedenta criza economică noi toți am salvat bancile. Acum e rândul lor sa ne salveze pe noi. Costul acestei crize trebuie suportat de noi toți.



Revenindu-și, încet-încet, din șocul faptului că era cât pe-aci să devină prim-ministru, ceea ce nu și-a dorit niciodată, nici măcar atunci când a acceptat să fie propunerea președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru ,domnul Cîțu a început să inunde iarăși spațiul public cu înțelepciunea dumnealui.

Ultima dovadă a puterii sale supraomenești de a distinge binele și răul în economie este oferită de afirmația conform căreia „este clar că trebuie ca acest cost al acestei crize să fie suportat de toată lumea, trebuie să fim solidari”. Până aici, toate bune și frumoase, dar cum înțelege domnul Cîțu această solidaritate? Cine trebuie să fie solidar cu cine? Evident, angajații din sistemul public, cărora presupunem că ar trebui să li se reducă din nou salariile. Sau să fie disponibilizați, după caz. Tot ce ne spune tentativa de prim-ministru este că „sunt multe forme de a reduce costurile aparatului public”.

Cu alte cuvinte, ceea ce intenționează, cu adevărat, domnul Cîțu este să revină la logica austerității din perioada Băsescu-Udrea-Boc. De altfel, dorința domnului Cîțu este cel puțin la fel de veche precum cariera sa politică și a exprimat-o în repetate ocazii încă de pe când coronavirusul nu părăsise liliacul din care ne spun oamenii de știință că provine. Să presupunem, așadar, că marele economist chiar dorește să distribuie echitabil povara crizei provocate de pandemie.

Ei bine, în această situație, nu ar fi echitabil, domnule Cîțu, să împărțim această povară și cu sponsorii dumneavoastră, respectiv băncile? Din câte îmi amintesc eu, cu ocazia ultimei crize, atât în România, cât și in Europa sau Statele Unite, statele au salvat băncile cu probleme cu fonduri obținute din măsurile de austeritate impuse populației. Ceea ce a adâncit criza dar, slavă Domnului, a salvat băncile. Sau, mai clar spus, noi le-am salvat! Oare nu ar fi normal ca acum, după o perioadă suficient de lungă în care economia a prosperat și băncile au realizat profit, să fie solidare și să ne salveze ele pe noi?

Noi, social-democrații, așa credem, și de aceea am depus o inițiativă legislativă prin care dorim să acordăm atât persoanelor fizice, cât și celor juridice posibilitatea de a suspenda rambursarea creditelor până la 31 decembrie 2020 dar (foarte important!!!) fără costuri suplimentare! Exact acest aspect diferențiază inițiativa noastră îndreptată către oameni de inițiativa dumneavoastră îndreptată către bănci, cu celebra „dobândă la dobândă”, ceea ce ar fi dus practic la creșterea ratelor lunare pentru debitorii care utilizau acest mecanism!

Și din câte se poate observa, exact acest lucru nu vă convine! De unde știm asta? Ne spune chiar reprezentantul dumneavoastră, domnul Bogdan Huțucă, cel care, după ce ne amețește repetând necesitatea unei alocări juste resurselor financiare, plânge la rândul său pe umerii băncilor care nu ar mai avea, în cazul acesta, de unde să plătească deponenților dobânda cuvenită conturilor acestora.

Am fi de-a dreptul impresionați, domnule Huțucă, de preocuparea dumneavoastră dacă nu am ști cu toții cam cât de apropiate de 0% sunt aceste dobânzi. Dacă nu am fi constatat cu surprindere că dintr-o dobândă nulă sau slab pozitivă rezultă o dobândă negativă atunci când se aplică și comisioanele de retragere, de administrare etc. (chiar, domnule Huțucă, cum se administrează un depozit? Dar un card? Ce primesc banii noștri în bancă? Apă, mâncare, așternuturi curate?) Pe scurt, dacă nu am ști că practic plătim băncile să găzduiască banii noștri, din care ulterior fac profit a doua oară, acordând credite.

Dacă acesta este motivul pentru care nu se poate amâna plata ratelor fără „dobândă la dobândă”, mă întreb dacă nu am putea renunța la aceste dobânzi atât de împovărătoare pentru bănci. Sunt convinsă că mulți deponenți n-ar avea nimic împotrivă.

Revenind la aceeași onorabilă solidaritate, nu ar trebui ea practicată și de alți preferați de-ai dumneavoastră, furnizorii de utilități? Pentru că tot noi am introdus și o altă inițiativă, prin care dorim să oferim persoanelor aflate în dificultate posibilitatea de a solicita amânarea plății facturilor la utilități pentru o perioadă de trei luni, urmată de plata eșalonată a acestora pe o durată de 12 luni, fără dobânzi și penalități de întârziere. Exact în aceeași idee ca în cazul amânării plății ratelor, dacă tot spuneți că „toți trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate”, de ce numai furnizorilor de utilități nu li se cere să fie solidari?

Domnilor reprezentanți ai PNL, să spunem lucrurilor pe nume: iar vreți ca tot cei lipsiți de posibilități materiale să facă sacrificii? Iar suntem obligați să îi susținem pe cei mult mai avuți decât noi?

În concluzie, nu pot să vă adresez decât un sincer și concis apel: nu intrați iar în logica austerității! Austeritatea nu face decât să producă o spirală a sărăciei! Dacă diminuați veniturile unei persoane care oricum nu are decât venituri medii sau cel mult decente, nu faceți decât să diminuați cererea, consumul. Dacă scade consumul, scad și producția și distribuția de bunuri, și atunci economia scade în ansamblul ei. Agenții economici de mari dimensiuni pot suporta o astfel de perioadă de austeritate (chiar profită de ea pentru a diminua salariile angajaților), dar cei mici și medii dau faliment. Asta doriți? Dacă da, măcar spuneți-ne sincer.

Dacă nu, și vreți ca economia românească să își revină cât mai repede din această criză, atunci ajutați-i pe cei care au nevoie cu adevărat și NU sesizați Curtea Constituțională asupra inițiativelor adoptate astăzi, pentru a nu întârzia intrarea lor în vigoare până când practic nu vor mai fi nimănui de ajutor! Dacă nu doriți sau nu puteți face nimic pentru oamenii simpli (ceea ce ați dovedit prin faptul că nu ați votat inițiativele noastre) măcar nu ne încurcați pe noi, cei care dorim și putem!



Cu respect, speranță și gânduri bune în această perioadă grea,

Deputat PSD

Theodora Șotcan.