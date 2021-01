Deputatul PNL Mircea Fechet: De sistemul garanție-returnare depinde cum va arăta țara pe care o vom lăsa copiilor noștri

Fenomenele meteo din această perioadă a anului au făcut ca tone de deșeuri să acopere râuri și lacuri din România. Situații asemănătoare se petrec în Mehedinți, Dolj și nu numai. Suprafața apelor a ajuns să fie acoperită cu o pătură formată din peturi, ambalaje, precum și alte gunoaie pe care oamenii le-au aruncat în locuri necorespunzătoare.

Experții spun că este foarte dificil să fie identificați cei care aruncă deșeurile în apă și că situația nu este o noutate.

Deputatul PNL, Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, susține că cea mai bună soluție pe care o are România pentru a combate astfel de fenomene este implementarea sistemului garanție-returnare, care va asigura o reciclare a ambalajelor de băuturi net superioară celei din momentul de față.

„Sistemul garanție-returnare este un proiect pe care l-am scris de la zero atunci când am venit la Ministerul Mediului ca secretar de stat și pe care l-am continuat din funcția de ministru. Pe scurt, acesta presupune perceperea unei garanții de 50 de bani pentru ambalajele de băuturi – sticlă, plastic sau aluminiu. După ce consumați conținutul produsului, veți returna ambalajul în orice magazin din țară și veți primi garanție înapoi. Nu este nevoie de bon sau de factura cu care a fost cumpărat produsul. Astfel, ne vom asigura că ambalajele ajung în fabrici de procesare și nu așa cum se întâmplă astăzi – în gropi de gunoi, pe stradă sau în ape”, a declarat Mircea Fechet.

Mai clar, proiectul funcționează asemenea căruciorului de la supermarket. Deblocăm un cărucior cu 50 de bani, îl folosim, iar la final ne recuperăm banii după ce îl returnăm. Sistemul garanție-returnare funcționează deja în mai multe state europene, iar rezultatele sunt încurajatoare – procentul de reciclare ajunge până la 90%.

„Realitatea e că astăzi în România sunt reciclate doar 14% din deșeuri. Mai grav de atât este că încă ne confruntăm cu reciclarea fictivă, făcută doar pe hârtie, chiar și la acest procent. Statul trebuie să vină cu reglementări clare care să rezolve această problemă. Atunci când am predat mandatul de ministru, am lăsat proiectul „la cheie”. Hotărârea de Guvern este pregătită, trebuie să mai obțină avizele Ministerelor și poate ajunge pe masa Executivului. Rămân optimist că proiectul va deveni realitate cât mai curând, mai ales că și în programul actual de guvernare sistemul este o prioritate. Este nevoie de o colaborare foarte bună între autoritățile statului, producători, comercianți, dar și cetățeni. Am încredere, însă, în responsabilitatea fiecăruia, pentru că este datoria noastră, a tuturor, să implementăm un astfel de mecanism – pentru mediul nostru înconjurător și pentru țara pe care vrem să o lăsăm moștenire copiilor noștri”, spune deputatul PNL Mircea Fechet.

Circa 96% dintre români sunt în favoarea introducerii acestui mecanism în țara noastră, conform unui sondaj IRSOP, iar 81% consideră potrivită stabilirea valorii garanției la 50 de bani per ambalaj.

Conform Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, în fiecare an peste 300 de milioane de tone de deșeuri din plastic sunt aruncate. Majoritatea ajungând, din nefericire, în mediul înconjurător, în cursurile de apă și mai apoi în oceane. (sursa: comunicat de presă)