Deputatul PNL Ionel Palăr: „Demisia directorului DSP, incompetență sau goana PSD pentru imagine, în vremuri de criză?”

Deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău, a reacționat după anunțul demisiei lui Alin Năstasă, directorul DSP, care a reclamat lipsa de coerență a Guvernului în luarea deciziilor, pe timp de criză.

„În aceste momente dificile, aprecierea și mulțumirea mea se îndreaptă către medicii, asistentele și toate cadrele medicale din județul Bacău, implicați această bătălie dificilă cu epidemia de coronavirus. Atenția, grija și profesionalismul lor sunt lucruri inontestabile, de care avem nevoie și pentru care vreau să le mulțumesc”, apreciază deputatul Ionel Palăr:

Din păcate, sunt oameni care abandonează bătălia, din motive care nu au nimic de-a face cu solidaritatea. Demisia directorului Direcției de Sănătate Publică Bacău, Alin Năstasă, membru cu vechi state de plată în PSD, în plină epidemie de coronavirus, este o demonstrație a fugii de responsabilitate, a sfidării de care social-democrații dau dovadă, indiferent de contextul social și economic în care ne aflăm.

În calitate de președinte al Partidul Național Liberal, m-am abținut, în ultimele două săptămâni, de la orice fel de comentarii politice. Am înțeles că oamenii așteaptă decizii, că avem nevoie cu toții de măsuri, de acțiune, de ajutor pentru toți cei care traversează greu această perioadă dificilă. Am tăcut și, poate, am greșit, atunci când am văzut cât de ahtiați sunt de putere liderii locali ai PSD, care nu au avut niciun scrupul să continue plimbările pe șoseaua de centură sau, mai nou, să vorbească despre investiții în sănătate, realizate din banii băcăuanilor, dar de care Dragoș Benea, președintele PSD, nu s-a sfiit să se ”lipească”, în goana sa după voturi.

Acum, PSD a mai făcut un gest politic unde consideră că a ”punctat”! L-a obligat pe directorul DSP Bacău să-și dea demisia. Nu vreau să mă pronunț dacă Alin Năstasă a dat dovada propriei incompetențe sau a fost victima PSD în lupta fără scrupule după voturi, dar cert este că niciodată nu ești erou când îți părăsești camarazii, în momente complicate.

PNL a demonstrat că, după preluarea puterii de către Guvernul Orban, în toamna anului trecut, nu a transformat județul în scena unei vendete politice. Nu am avut drept țintă să schimbăm cu orice preț directorii instituțiilor deconcentrate, printre care și Alin Năstasă, și unii vor spune, cu siguranță, că am greșit. Poate au dreptate, deși nu așa înțeleg eu politica!

Numai că, azi, Alin Năstasă de la DSP a abandonat lupta. Nu este nicio pierdere! Ministerul Sănătății va găsi în câteva ore un înlocuitor profesionist, competent și capabil să se implice în epidemia de coronavirus. Dar sunt convins că acest comportament reprobabil al PSD, care vrea să transforme orice moment, orice suferință, în imagine și capital electoral, fără scrupule, cu cinism, va fi sancționat! Noi, liberalii, avem acum alte priorități. Suntem preocupați de cum vom trece prin epidemie și prin efectele economice și sociale pe care aceasta le poate produce!