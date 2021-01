Deputatul Mircea Fechet, infectat cu noul coronavirus. Ce spune parlamentarul despre boală

Mircea Fechet, deputat PNL Bacău și fost ministru al Mediului, a anunțat, luni, că a fost infectat cu noul coronavirus. Parlamentarul a avut o formă medie a bolii și s-a tratat acasă.

„Pe scurt, acum două săptămâni am fost confirmat pozitiv pentru Covid-19. Recunosc că a fost o surpriză, pentru că în toate locurile în care am mers am respectat toate măsurile sanitare care se impuneau – de la purtatul măștii, la distanțare, la igiena mâinilor. Cazul meu, precum și al multor altora care s-au ferit de virus, arată cât de periculos este acesta de fapt. I-am anunțat pe toți cei cu care m-am întâlnit și din fericire niciunul nu a fost infectat”, a declarat Fechet.

Deputatul liberal avut o formă medie, cu episoade de tuse și o stare de oboseală severă. A respectat recomandările și tratamentul medicului și după prima săptămână a început să vadă ameliorări.

„Astăzi, a ieșit oficial din izolare, cu o stare mai bună, zic eu. Sunt bucuros că pot ieși din casă, că pot fi alături de cei dragi și că ușor-ușor îmi pot relua obiceiurile normale”, a spus liberalul.

„În concluzie, ce vă recomand după experiența mea e să mergeți să vă testați dacă aveți simptome, iar dacă simptomele sunt grave să mergeți la spital, să nu amânați momentul, pentru că, din păcate, virusul acționează teribil de repede. Protejați-vă, așa cum recomandă autoritățile, pentru că poate voi veți avea noroc de o formă ușoară, dar cei apropiați pot suferi mai mult. Știu că e greu, că e aproape un an de când ne luptăm, dar vom învinge dacă vom fi uniți, solidari și dacă vom avea grijă unii de alții. Multă sănătate vă doresc!”, a încheiat fostul ministru.