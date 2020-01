Deputatul Lucian Șova, replică pentru deputatul Ionel Palăr: „Ce lăsați în urmă după 4 mandate?”

Deputatul Lucian Șova, președintele municipalei PSD Bacău și fost ministru al Transporturilor, reacționează după criticile deputatului Ionel Palăr, președintele PNL Bacău. Parlamentarul social-democrat afirmă că liberalul este „de pomană” deputat, de 16 ani.

De asemenea, Șova amintește despre taloanele de analize gratuite distribuite de administrația liberală, deși Spitalul Municipal nu era finalizat, dar și despre fondurile pentru al doilea generator de particule al SJU Bacău, pe care Guvernul Orban le-a blocat:

Pentru cei de la PNL Bacău și șeful lor care e deputat de Bacău din 2004, adică de 16 ani, fără să știm nici la ora asta ce a făcut pentru băcăuani vreme de 4 mandate în Parlament:

Bacăul, nu altcineva, a avut în persoana mea un ministru al Transporturilor în „reaua guvernare” PSD – am inițiat licitația, am semnat contractul și am dat drumul la lucrările de la șoseaua de centură a Bacăului după ani de așteptare.

PSD și guvernarea sa, dle. Palăr, au creat un proiect lângă care vă puteți fotografia pentru istorie, nu ca centura imaginară pe care ați inaugurat-o, în 2008, împreună cu Orban & Stavarache, insultând întreaga suflare băcăuană. Centura Bacăului, ajunsă la 50 la sută implementare, merge înainte, chiar dacă dvs. și guvernul PNL ați subfinanțat-o alocând, prin bugetul 2020, doar 64 milioane lei față de 400 milioane cât era necesar.

Tocmai dvs, care ați semnat și votat moțiunea împotriva mea în 2018, v-ați găsit să vorbiți de drumuri și infrastructură? Eu măcar am lăsat ceva în urma scurtului mandat de la Transporturi – ceva concret și util pentru acest oraș; dvs. ce ați făcut pentru băcăuani în 16 ani de Parlament?

Ce lăsați în urmă după 4 mandate de deputat – cumva doar timpul scurs de pomană pe banii noștri, deloc puțini? Și excursii în țări îndepărtate, pe care nu le puteți indica pe hartă, plătite tot din banii contribuabililor?

Când mergeți la Onești, pentru șușanele politice, mergeți pe un drum național modernizat în mandatul lui Șova la Transporturi; când mergeți la Moinești/Comănești sau spre Vaslui, mergeți pe drumuri modernizate de același guvern PSD. Nu de altcineva. Când mergeți la schi la Slănic Moldova, schiați pe o pârtie făcută cu fonduri europene de Consiliul Județean condus, la acel moment, de Dragoș Benea. Când colegii dvs. zboară în concedii, zboară de pe un aeroport modernizat de Consiliul Județean, în mandatul lui Benea și pentru care, ca ministru al Transporturilor, am obținut decontarea din fonduri UE a lucrărilor realizate la terminal (plus modernizarea pistei).

Într-adevăr, fosta administrație PNL a Bacăului a lăsat, în 2016, un șantier la Spitalul Municipal, dar eu vă reamintesc – dacă ați uitat – că lucrările începuseră în noiembrie 2007 și trebuiau să dureze 18 luni, nu 15 ani.

Ați cumpărat aparatură medicală de milioane de euro din banii băcăuanilor, care a expirat stând de pomană în șantierul spitalului sau în alte locații, înainte de 2016. Asta nu v-a împiedicat, în 2012, să vă bateți joc de băcăuani cu taloane electorale de analize gratis la un spital nefuncțional. Sau poate că era la fel de funcțional ca centura pe care ați inaugurat-o în 2008!?

Noi, „reaua guvernare” PSD, centrală și locală, am dezvoltat secția Radioterapie prin Compania Națională de Investiții – o emblemă a investițiilor de la Spitalul Județean de Urgență; am modernizat Ambulatoriul cu bani europeni; am modernizat Maternitatea, iar de curând s-a semnat contractul de finanțare pentru construirea unui heliport la SJU cu bani europeni. Parteneriatele CJ cu spitalele Moinești, Onești sau Buhuși au condus la dezvoltarea accelerată a respectivelor unități medicale – asta puteți sesiza chiar și dvs. Investițiile făcute de PSD în sănătatea și infrastructura băcăuane sunt funcționale, spre deosebire de șantierele faraonice deschise și neterminate de PNL cu costuri exorbitante pentru contribuabilii băcăuani.

Vă sfătuiesc, dle. Palăr, să nu mai vorbiți despre proiectele făcute de alții. Vorbiți despre ce faceți dvs. la guvernare și chiar dvs. personal, din Parlament, pentru băcăuani. Acum guvernați – deci, faceți! De exemplu, plata celui de-al doilea accelerator de particule de la SJU – secția Radioterapie, din fondurile Ministerului Sănătății. Bolnavii de cancer v-ar fi recunoscători dacă ați face în mod real ceva pe acest subiect! Altceva decât postări patetice pe Facebook, prin care să vă justificați neputința în fața conducerii centrale a „marelui” PNL. Nu postări, ci lucruri concrete. Fapte, nu vorbe!