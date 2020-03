Deputatul Ionel Palăr: „După ce a îngropat Spitalul Municipal Bacău, președintele PSD, Dragoș Benea, se acoperă din nou cu soluții ridicole”

Solicitarea eurodeputatului Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, de urgentare a finalizării Spitalului Municipal, primește un nou răspuns din partea deputatului Ionel Palăr, președintele PNL Nacău.

„Încercarea «chinezească» a președintelui PSD Bacău, Dragoș Benea, de a finaliza Spitalul Municipal Bacău în șase zile, dar doar după declararea stării de urgență, astfel încât să nu mai fie nevoie de licitații, este un demers ridicol, care ascunde multă ipocrizie și minciună. Europarlamentarul Dragoș Benea încearcă să acopere incompetența de care a dat dovadă și care a îngropat spitalul municipal în variante fanteziste”, afirmă liderul PNL Bacău, într-un comunicat de presă, duminică dimineață:

Este ultima dată când vreau să mai discut în spațiul public despre acest subiect, mai ales în contextul actual al epidemiei de coronavirus. Nu voi relua toate elementele, pentru că băcăuanii știu că administrația liberală a fost prima din țară care a avut inițiativa de a construi un spital al orașului, pe care PSD l-a preluat, în 2016, realizat în proporție de 80%, cu dotări și aparatură moderne și pentru care mai era nevoie doar de finisaje. Nu i-a plăcut domnului Benea, pe atunci președinte al Consiliului Județean Bacău, că nu putea transforma spitalul într-o pușculiță de partid, așa că, în mai 2017, a propus introducerea acestuia într-un holding, alături de Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Motivul invocat a fost că Ministerul Sănătății va aloca fonduri, deși municipiul Bacău avea bani suficienți pentru finalizarea spitalului, lăsați tot de administrația liberală. La un an de la decizia de constituire a holdingului, am făcut o interpelare către Ministerul Sănătății. Am dorit să aflu care este soluția agreată, o asociere sau un transfer de proprietate între cele două instituții sanitare și ce sume va aloca ministerul pentru finalizarea spitalului. Răspunsul primit în iulie 2018 de la ministrul Sorina Pintea a fost scurt și năucitor: ”Spitalul Municipal Bacău nu face parte dintre unitățile sanitare aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății”.

Cu alte cuvinte, aventurierul Dragoș Benea nu reușise să-și convingă colegii de la PSD să-i pună spitalul municipal în brațe, prin transferul acestuia către CJ Bacău. De aici, minciunile s-au ținut lanț! În octombrie 2019, investiția tot nu se realiza, deși, devenit între timp europarlamentar, Dragoș Benea continua să susțină că vor fi bani de la guvern pentru spital. M-am adresat din nou ministerului și am întrebat dacă este funcțională structura de tip holding, când și dacă se vor aloca sumele necesare finalizării.

Așa am aflat cu cât dispreț îi tratează în realitate Dragoș Benea pe băcăuani, am aflat că, în iunie 2018, CJ Bacău, condus de Dragoș Benea, și Prefectura Bacău, au inițiat un proiect de Hotărâre a Guvernului, de desființare a spitalului municipal și de reorganizare a spitalului județean. Guvernul PSD a refuzat, însă, varianta, așa că, în martie 2019, CJ Bacău a revenit cu o nouă propunere de Hotărâre de Guvern, în care a specificat că „Obiectivul de investiție «Construire spital municipal Bacău» rămâne în patrimoniul Consiliului Local Bacău, în vederea finalizării investiției”. Cu alte cuvinte, după mai bine de doi ani, spitalul rămânea al municipalității, situație în care se află și acum! Cu atât mai ridicol demersul lui Dragoș Benea, care vrea azi să facă spitalul în șase zile, după o bătaie de joc de patru ani!

Rămâne întrebarea: de ce nu l-a ascultat Guvernul PSD pe Dragoș Benea și a refuzat să-i dea pe tavă Spitalul Municipal Bacău și de ce nu recunoaște nici azi președintele PSD Bacău că holdingul medical a fost, de fapt, o aventură, un fals proiect, rămas doar pe hârtie? De ce nu recunoaște Dragoș Benea că, din cauza lui, s-au pierdut patru ani pentru finalizarea spitalului, care putea fi făcută în câteva luni?

Investiția la Spitalul Municipal, demarată de liberali, o vor finaliza tot liberalii. Ministrul Sănătății, Victor Costache, a declarat, la recentele audieri din parlament, că ”Bacăul a beneficiat de o atenție deosebită din partea noastră, acolo este un spital nou construit, pe care vrem să-l integrăm și să refacem circuitele administrative”. Pentru Spitalul Municipal Bacău este nevoie de decizie politică clară și nu de matrapazlâcuri și manipulări.

Consider că domnului Dragoș Benea ar trebui să-i fie rușine că folosește fără scrupule acest moment complicat ca să arunce din cu soluții ridicole, cu spitale făcute în șase zile. Refuz să-i mai răspund acestui personaj fără scrupule, care se cațără pe sănătatea băcăuanilor, în speranța capitalului politic. Sunt lucruri mult mai urgente și mai importante de făcut și de un lucru sunt sigur: cu sau fără starea de urgență instituită, liberalii vor finaliza Spitalul Municipal Bacău!