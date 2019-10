Deputatul Ionel Palăr: ”PSD își bate joc și de trecut și distruge memoria lui Vasile Pârvan, întemeietorului arheologiei românești”

Memoria lui Vasile Pârvan, eseist, istoric şi filosof al culturii, întemeietorul școlii românești de arheologie, este călcată în picioare în județul Bacău, la Huruiești, în satul natal al savantului, consideră deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău. Primarul PSD Ionel Zăbrăuțanu, în funcție de 30 de ani, a transformat într-o ruină muzeul dedicat istoricului, este semnalul pe care deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău, l-a tras în Parlamentul României, în calitatea sa de președinte al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO.



”Nu pot asista nepăsător la modul iresponsabil în care este tratată o personalitate marcantă a culturii și istoriei românilor. Omul care a descoperit cetatea Histria și a avut o contribuție esențială în săpăturile de la Callatis, de la cetățile dacice din Munţii Orăştiei și de pe multe alte șantiere arheologice a ajuns să fie bătaia de joc a primarului din Huruiești, care a transformat muzeul lui Vasile Pârvan în secție de votare, iar peste exponatele muzeului au fost lipite postere electorale. Casa oricum a ajuns o ruină și se impun investiții pentru a fi redată circuitului muzeal”, spune deputatul Ionel Palăr.



Parlamentarul băcăuan atrage atenția că primarul obstrucționează și demersurile Asociației ”Vasile Pârvan”, inițiată de un grup de istorici și doctori în istorie, care a propus autorităților locale să preia reamenajarea muzeului. În baza unei fotografii din 1920, asociația a realizat proiectul pentru refacerea casei natale a lui Vasile Pârvan și dorește să amenajeze și un complex cultural multifuncțional, cu săli de pregătire pentru elevii din zonă, sală de conferință pentru evenimente culturale dedicate tinerilor din localitate, studenților la istorie sau publicului larg.



”De doi ani, primarul din Huruiești respinge orice colaborare și refuză să concesioneze un teren, sub tot felul de justificări. Numai că primarul nu este singur. Județul Bacău are un președinte de Consiliu Județean de la PSD și un prefect numit de PSD, are parlamentari PSD, ministrul Culturii ministrul Educației sunt tot de la PSD! Oare chiar nimeni nu poate lua o măsură, chiar nimeni nu poate pune capăt comportamentului abuziv al unui primar ale cărui decizii pot avea urmări ireversibile?”, se întreabă deputatul PNL Ionel Palăr.

