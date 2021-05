Deputatul Ilișanu, reacție după investigația Recorder: „Dl. Tablă și protejatul acestuia, băcăuanul Mircea Fechet, vinovați pentru cea mai slabă campanie de împădurire din ultimul deceniu!”

Deputatul Claudiu Ilișanu (PSD Bacău), membru în comisia de Mediu, a reacționat după investigația Recorder, intitulată „O minciună cât o țară. Adevărul din spatele «celei mai mari campanii de împădurire»”.

„Am căutat în evidențele statului cifrele reale și am mers pe teren în mai multe județe să vedem cum se prezintă situația dincolo de acțiunile de campanie. Am descoperit că „cea mai mare campanie de împăduriri din ultimii zece ani” a fost, de fapt, cea mai slabă campanie de împăduriri din ultimul deceniu. O minciună cât o țară, girată de la vârful Guvernului și aflată sub înaltul patronaj al președintelui”, a firmă jurnaliștii Recorder.

Dl. Tablă, cunoscut și cu numele de Costel Alexe și protejatul acestuia, băcăuanul Mircea Fechet, sunt vinovați pentru cea mai slabă campanie de împădurire din ultimul deceniu! Ei sunt autorii campaniei ”O pădure cât o țară”, o minciună perfectă într-un an cu alegeri locale și parlamentare. Potrivit unei investigații Recorder.ro, Ministerul Mediului și-a asumat faptul că în 2020 ar fi plantat 50 de milioane de puieți. Liberalul Mircea Fechet, fost ministru interimar al Mediului, a pus Bacăul pe harta rușinii naționale, după ce a mințit (minutul 16.14 din investigația recorder.ro) în toamna anului 2020, că s-a implicat în cea mai mare campanie de plantat puieți care a avut loc vreodată. Plantările au avut loc doar pe hârtie, nu și în teren. Jumătate din loturile vizitate de jurnaliști nu au niciun copac plantat. Campania ”O pădure cât o țară”, lansată în 2020 de penalul Costel Alexe, pe atunci ministru al Mediului și subalternul lui Mircea Fechet, sub înaltul patronaj al președintelui Klaus Iohannis, a fost declarată drept „cea mai mare campanie de împădurire din ultimii zece ani” . Potrivit cifrelor oficiale puse la dispoziție de instituțiiile statului român, aceasta a fost cea mai slabă acțiune de împădurire din ultimul deceniu. Minciuna liberalilor a fost propagată pe toate canalele media din România, mai ales în campaniiile electorale. Românii au fost mințiți în față de miniștrii Fechet și Alexe!!! Am încrederea că adevărul iese la iveală, întodeauna și că cei vinovați de minciună sunt capabili și de alte fapte, antisociale. Costel Alexe, fost ministru al Mediului, este acum urmărit penal de DNA, pentru că a luat mită 22 de tone de produse din tablă. Mă întreb dacă pe liberalul Mircea Fechet îl mustră conștiiința pentru cele afirmate pubic în vremea când ocupa funcția de Ministru al Mediului. Din păcate, codrii din România ocupă doar 29% din suprafața țării, față de media europeană care este de 38%. Încă din 2008 avem lege care ne obligă să plantăm peste 2 milioane de hectare până în 2035, pentru recuperarea acestui decalaj. Minciuna girată de la vârful Guvernului, sub patronajul președintelui, și-a atins ținta electorală. Liberalii sunt la putere și continuă să ne sfideze. – deputatul Claudiu Ilișanu, PSD Bacău, membru în comisia de Mediu

