Deputatul Cristian Ichim, după eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari:”USR-PLUS nu se va opri aici. Urmează și alte tipuri de pensii speciale”

Cristian Ichim (PLUS) a votat astăzi pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Deputatul băcăuan a făcut un scurt istoric al proiectelor depuse în parlament pe această temă, susținând că mereu PSD s-a opus eliminării acestei nedreptăți.

Deputatul băcăuan a mai promis că USR-PLUS va face toate demersurile în continuare pentru eliminarea și a altor tipuri de pensii speciale, subliniind că votul de astăzi a reparat o mare nedreptate.

Am votat votat azi în Parlamentul României eliminarea pensiilor speciale, în limbaj corect juridic, eliminarea indemnizațiile pentru limită de vârstă ale parlamentarilor, care nu sunt plătite din bugetul Casei de Asigurări Sociale, ci din bugetul Camerei Deputaților și Senatului. USR-PLUS a susținut orice demers politic care va avea ca finalitate eliminarea pensiilor speciale, așa cum s-a întâmplat și azi. Alianța USR-PLUS nu se va opri aici, acesta a fost primul pas pentru eliminarea pensiilor speciale, urmează și alte tipuri de pensii speciale. Noi am promis o Românie fără hoție, și ne ținem de cuvânt.

Prin votul de azi, am realizat o minimă reparație la o mare nedreptate morală. Am intrat în politică pentru o Românie dreaptă, fără hoți, fără nedreptate, fapt pentru care m-am implicat activ atât în societatea civilă când PSD și compania atacau justiția, dar și la nivel politic, astfel am reușit să mă achit de promisiunile făcute familiei, prietenilor, colegilor și votanților mei și ai PLUS. Împreună cu colegii de alianță, cu partenerii de la guvernare, reușim azi să facem dreptate românilor, așa cum am promis.

Cristian Ichim