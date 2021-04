Deputatul Cristian Ichim, după demiterea ministrului Voiculescu: „Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR-PLUS”

Deputatul băcăuan Cristian Ichim, președintele PLUS Bacău, a reacționat după demiterea ministrului sănătății Vlad Voiculescu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, parlamentarul băcăuan susține că Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR-PLUS.

Demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu este o decizie unilaterală și imatură a premierului Florin Cîțu care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliție funcțional. A luat o decizie în mod unilateral, ceea ce este împotriva spiritului în care am format această Coaliție de guvernare. De la bun început am decis să lucrăm în echipă pentru a reforma România și până azi așa au fost luate deciziile comune. Din acest moment, Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru.

a declarat Cristian Ichim