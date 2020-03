Deputatul Claudiu-Augustin Ilișanu (PSD Bacău), mesaj după ce a votat Guvernul PNL: „Constatăm cu toții că situația devine incontrolabilă!”

Deputatul Claudiu-Augustin Ilișanu, de la PSD Bacău, a explicat într-un mesaj transmis sâmbătă seara de ce a votat pentru învestirea guvernului PNL.

Guvernul Orban 2 a trecut sâmbătă de votul Parlamentului după o procedură inedită. Voturile PSD au fost decisive pentru învestirea guvernului, după ce mulți parlamentari liberali nu au fost prezenți din cauză că s-au aflat în autoizolare, după ce au avut contact cu senatorul Vergil Chițac, confirmat cu coronavirus.

Și parlamentarii PSD Bacău au participat la vot și au contribuit la învestirea Guvernului Orban 2. Deputatul Claudiu Augustin Ilișanu a transmis un mesaj în care explică motivele pentru care a votat guvernul PNL:

România și-a instalat azi un nou guvern. Votul PSD vine din conștiință și responsabilitate față de nevoile urgente ce se impun pentru stabilitatea țării în lupta împotriva coronavirusului.

Constatăm cu toții că situația devine incontrolabilă! Cum puteam să stăm ca și cum nu ne-ar păsa? Conștiința limitată a PNL-ului sau lipsa totală a responsabilității, dublată de lipsa de viziune în a adopta măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului în țară, denotă o indiferența față de nevoile reale și urgente ale românilor.

Astăzi am votat cu mască pe față pentru că ne pasă de români. Pe plan local, la Bacău avem un prim caz de coronavirus. Am votat pentru concetățenii noștri, în timp ce alții, care de fapt trebuiau să își susțină propriul guvern, nu au părăsit confortul casei, că doar nu-i privește sănătatea altora. Avem un copil de un an din Bacău diagnosticat cu coronavirus. Cum poate cineva să nu ia atitudine când vorbim de astfel de cazuri? Vorbim despre binele comun, despre sănătatea publică, lăsați indiferența sau alte pseudo-preocupări și salvați țara!

Exemplul de mobilizare pe care China l-a dovedit trebuie să îl implementăm rapid. Nu este timp de pierdut. Românii se pot mobiliza, au nevoie doar de atitudini ferme și de măsuri urgente. Președintele țării ezită să declare starea de urgență. Țara noastră este în pragul scenariului 3, iar președintele percepe totul în termeni atât de îndepărtați încât vorbește despre declanșarea stării de urgență la ,,începutul săptămânii viitoare”! Amânarea aduce cu sine întotdeauna consecințe grave. De ce atâta ezitare? O simplă zi poate provoca nenumărate cazuri.

Solicităm demararea de acțiuni urgente pentru îmbunătățirea infrastructurii medicale naționale și locale pentru a lupta eficient împotriva coronavirusului. Devine imperativ asigurarea unui număr suficient de spații special amenajate pentru a susține carantina celor care au intrat în contact cu persoane purtătoare de COVID-19 și tratarea celor infectați.

Sperăm cu toții ca actualul guvern să nu persevereze în continuare în aceeași abordare lipsită de viziune față de țară, ci să ia măsurile care se impun pentru a duce corabia la mal, o corabie – România, cuprinsă din ce în ce mai rău de valurile neputinței în lupta cu această provocare dificilă care este coronavirusul pentru sistemul românesc de sănătate.