Deputata Tudorița Lungu (PNL): „Lipsa investițiilor în lucrările de apărare și amenajarea torenților a dus la această catastrofă”

Situația din județul Bacău, unde peste 550 de gospodării au fost inundate, zeci de kilometri de drum se află sub ape, zeci de poduri și podețe au fost distruse este pusă de deputatul PNL de Bacău, Tudorița Lungu, pe seama lipsei de investiții în lucrările de apărare pe cursurile de apă și de amenajare a torenților, la care s-au adăugat cauzele naturale, precipitații abundente într-un interval scurt de timp.



Tudorița Lungu, care a condus Direcția Apelor ”Siret” Bacău spune că situația de acum este oarecum comparabilă cu cea din vara anului 2005, când râul Trotuș a făcut ravagii în zona Comănești și pe toată Valea Muntelui.

”Într-o astfel de situație se petrec adevărate drame și știu cât de complicat este să gestionezi asemenea momente limită. După catastrofa din 2005, am solicitat și am primit fonduri, iar în intervalul 2006-2009 s-au realizat cele mai mari investiții, în întreg bazinul Siret. Atunci s-au făcut cele mai multe lucrări de apărare împotriva inundațiilor, iar efectele acestora sunt astăzi vizibile. Din păcate, ritmul lucrărilor a fost tot mai scăzut de la un an la altul, investițiile s-au tot diminuat. Neglijarea investițiilor în lucrări de amenajare a torenților și diminuarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor a dus la această nouă catastrofă. Lipsa de responsabilitate a celor care alocă fonduri creează situații fără ieșire pentru mii de oameni, care își văd distrusă munca de o viață”, spune deputatul băcăuan.

De altfel, Tudorița Lungu a făcut amendamente atât la Bugetul pe anul 2017, cât și la bugetul pe anul 2018 și a solicitat în Parlamentul României alocarea a 100.000 de lei, pentru lucrări de apărare pe Trotuș și afluenți, pe tronsonul Ghimeş – Urecheşti, o zonă afectată frecvent de inundaţii, dar și pentru consolidarea podului de la intrarea în municipiul Onești. Majoritatea PSD a respins, însă, amendamentele și nu a alocat niciun ban, în ciuda avertismentelor deputatului că lipsa investițiilor va avea efecte nedorite.

Membră a Comisiei pentru Mediu din Camera Deputaților, Tudorița Lungu va solicita în săptămâna care vine prezența la comisie a ministrului Apelor și Pădurilor, care să prezinte o informare cu privire la efectele produse de inundații și un program de măsuri pentru înlăturarea efectelor inundațiilor și punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice avariate.

”Voi solicita, de asemenea, ca, la prima rectificare bugetară, să fie suplimentate fondurile alocate lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, dar și studiilor pentru lucrările noi apărute, ca necesitate în urma inundațiilor de acum, dar voi reveni și la solicitarea de a se aloca sumele necesare pentru lucrări pe Trotuș și afluenți, pe tronsonul Ghimeș-Urechești”, a precizat deputatul PNL. (sursa: comunicat de presă)