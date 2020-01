Deputat Theodora Șotcan: PNL și obsesia puterii sau „cum să ai totul, dar să vrei mai mult”

Deputatul Theodora Șotcan (PSD Bacău) a dat publicității o declarație politică în care critică guvernarea PNL, care își dorește să dețină majoritatea în Parlament, pentru a rămâne la putere minimum 8 ani.

În declarația politică, deputatul Șotcan critică Guvernul Orban pentru că vrea să inducă ideea că sistemul de pensii este în faliment, servește interesele unor corporații și intenționează să informatizeze ANAF cu firme alese în mod netransparent:

Undeva, prin primăvara anului trecut, un anume domn Robert Sighiartău, actualmente Secretar General al PNL, spunea, într-un interviu, exact așa: „(…) nu le mai dăm guvernarea opt ani! Țineți minte ce vă spun: opt ani, PSD nu mai pupă guvernarea! Opt ani de zile, PNL va guverna România! În jurul PNL se va forma guvernarea: 2020-2028”.

„Nu le mai dăm” guvernarea. Pentru că guvernarea este a lor, pe persoană fizică. Președintele Iohannis le-a dat-o personal, după ce ani de zile a zăcut uitată într-un colț prăfuit din podul uneia dintre casele sale de la Sibiu. Care dintre ele? Să fie a treia, să fie a cincea? Nu știm, dar acum este a lor. O ține Orban în șifonier și o poartă din când în când, la ocazii. Cum ar fi ședințele de Guvern sau, mai frecvent, angajările de răspundere. Pentru că e un domn adevărat, îi mai împrumută prețiosul accesoriu și doamnei Turcan, cand trebuie să „propagheze” ceva, sau domnului Cîțu, când mai are de tăiat cate un salariu sau câte o pensie. Dar nimănui altcuiva, că poate se șifonează și o cere stăpânul înapoi!

Astăzi, PNL chiar guvernează România. Bine sau rău, asta-i altceva, dar guvernează. De fapt, nu doar că o guvernează, ba chiar o stăpânește ! Au Președintele (sau Președintele îi are pe ei, după cum îi cheamă la ordine, împreună sau separat). Au și Guvernul, spre norocul domnului Orban, care altfel ar fi rămas șomer. Și, să recunoaștem, nu-i puțin lucru ca al doilea sau al treilea loc de muncă adevărat din întreaga carieră să fie acela de Prim-ministru! Au și majoritate în cele două Camere ale Parlamentului. Da, au, să nu îndrăznească să pretindă altceva din moment ce acest Guvern a primit votul de încredere al Parlamentului și s-a menținut, de atunci, în funcție. Dacă nu ar avea această majoritate, nu ar mai fi acolo! Și, pornind de la acestea trei, au politizat sau vor politiza tot ce îi interesează. Deci, ce îi lipsește PNL-ului?

Certitudinea, asta îi lipsește. Certitudinea că orice ar face, nu vor mai „da” guvernarea opt ani de zile. Pentru asta au nevoie de alegeri locale în două tururi (pentru că, nu-i așa, dacă ești de dreapta, e perfect acceptabil să modifici regulile în timpul jocului) și de alegeri anticipate.

Dar următoarea întrebare, care decurge din aceasta, este pentru ce vor neapărat să guverneze în următorii opt ani, nici o secundă mai puțin? „Pentru interesele lor” ar fi răspunsul facil. Și am fi tentați să credem asta, dacă nu ne-am întreba care sunt, de fapt, interesele lor.

Interesele lor, dragi cetățeni, sunt (mai ales) interesele sponsorilor lor. Cei care îi aduc și îi mențin în funcție. Și nu o spun eu, ci chiar același inimitabil domn Cîțu, care declara, recent, că „din păcate, acest Guvern a venit prea târziu pentru interesele Exxon şi deja erau pe punct de plecare. Asta este”. Simțiți regretul atât de puternic încât nu poate să-l mai ascundă, nu?

Sau interesele fondurilor de pensii private, pentru că altfel nu ne putem închipui de ce își consumă acest ministru de Finanțe bruma de energie pentru a ne convinge că sistemul de pensii e falimentar. Cum o fi ajuns falimentar în câteva luni, din moment ce noi am reușit să reducem deficitul fondului de pensii de la 16 miliarde de lei, cât avea în 2016, la două miliarde, asta nu înțeleg. Dar poate că nici nu trebuie să înțelegem noi. E suficient că marea finanță știe.

Sau alți sponsori, poate cei cărora domnul Cîțu vrea să le încredințeze informatizarea ANAF. Da, să le încredințeze. Din buzunarul generos al dumnealui. Cu doar câteva zile în urmă, spunea că dorește să ceară CSAT să declare informatizarea ANAF drept proiect de siguranță națională. De ce? Citez: „Să putem merge pe încredințare directă”. Adică pentru a nu mai avea nevoie de licitații transparente, cu utilizarea SEAP, pe care le poate monitoriza orcine și la care (Doamne, ferește!), ar putea apărea oferte mai bune decât ce dorește dumnealui. Nu, domnul Cîțu e de dreapta, e superior și știe mai bine decât muritorii de rând cui trebuie încredințate proiectele de siguranță națională. Citez din nou: „procedura e mult mai rapidă, nu se încredințează primei firme venite. Costul nu pot să îl spun, dar veniturile pe care sperăm să le încasăm, dacă ne uităm în alte țări după informatizarea Autorității Fiscale, vorbim de zeci de miliarde de lei”. Pe lângă gramatica dubioasă a frazei (altfel imputată doar doamnei Dăncilă), e clar pentru toată lumea că noi, romanii, n-avem nici voie, nici nevoie să știm cât va costa acel sistem. E suficient că știe domnul Cîțu, despre care tot PNL-ul ne asigură că e un economist de renume mondial. Haideți la muncă și să lăsăm întrebările, suntem suficient de norocoși să fim contemporani cu domnul Cîțu, gândește dumnealui pentru noi.

Ah, și să nu uităm de interesele companiilor din sănătate, în beneficiul cărora liberalii sunt gata să privatizeze și acest sistem. Cu alte cuvinte, cei avuți vor fi și sănătoși. Despre ceilalți…nu știm, dar în România liberală nu e loc decât pentru cei avuți!

Despre salarii sau despre majorarea pensiilor nici nu mai poate fi vorba. Ne-a spus recent domnul Iohannis: despre pensii nu discutăm „în seara aceasta”. Nu, discutăm după alegeri, cînd nu vom mai avea cum să ne exprimăm!

Așadar, sponsorii așteaptă. Au investit, acum vor rezultate. Privatizările trebuie să se întâmple azi, nu mâine. Veniturile trebuie tăiate acum! Cât despre pensionari, ei trebuie induși în eroare doar atât cât este necesar ca să mai voteze o dată cu PNL. Dar în nici un caz mai târziu de luna septembrie! Acum este clar de ce au nevoie de anticipate?

Dragi români, am avut un drum lung de parcurs pentru a avea un trai decent, pentru a recupera măcar un pic din decalajul care ne separă de statele Europei de Vest. Împreună am parcurs o parte din acest drum. Guvernul PSD a majorat salariile și pensiile, și ar fi urmat să le majoreze din nou, până atingeau acel nivel la care și salariații, și pensionarii pot scăpa de grija zilei de mâine. Și nu ne-am fi oprit acolo! Astăzi, însă, PNL-ul vrea să ne întoarcă din acest drum, să șteargă cu buretele austerității tot ce am obținut din 2016 încoace.

Dragii mei, noi, românii, nu ne permitem să ne înscriem copiii doar la școli private, cum fac liberalii. Nu ne permitem să ne tratăm doar în spitale private, cum fac liberalii. În general, nu ne permitem să fim de dreapta. Fără un stat care să ne ajute, care să adopte politici sociale și care să ne întindă o mână caldă, prietenoasă, nu ne putem descurca.

De aceea, atunci când vor avea loc alegerile, fie ele anticipate sau la termen, vă îndemn să nu uitați că avem o singură șansă de a scăpa de acea Românie liberală în care cei cu insuficiente posibilități materiale rămân fără educație, fără sănătate, fără prezent și fără viitor, și în care multi vor fi lipsiți de posibilități materiale! Iar acea șansă se numește Partidul Social Democrat, singurul partid care nu răspunde decât în fața românilor!



Cu speranță într-un viitor mai bun,

Deputat PSD

Theodora Șotcan