Deputat PNL Ionel Palăr: ”Amatorismul decidenților politici lasă România fără patrimoniu mondial UNESCO”

România este pe punctul să piardă o parte din patrimoniul său înscris la UNESCO, în timp ce dosare precum ”Cămașa cu altiță – IA” sunt trenate din cauza lipsei de decizie a instituțiilor statului, conduse în continuare de PSD și ALDE. Deputatul liberal Ionel Palăr, președinte al Comisiei parlamentare comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, este indignat de lipsa de responsabilitate a actualilor guvernanți, care se feresc să ia decizii corecte în ceea ce privește Patrimoniul mondial al României.

”Ca parlamentar, chiar din opoziție, mi s-a părut important să salvăm patrimoniul UNESCO al României și am invitat la comisie miniștri sau am bătut la ușile ministerelor, am făcut interpelări și am adresat întrebări, am organizat dezbateri și grupuri de lucru. În orice țară și pe orice continent, primul traseu al unui turist începe cu monumentele UNESCO. La noi nu se înțelege asta! România riscă să piardă două dintre monumentele sale UNESCO, Parcurile Naționale Pietrosul Mare – Rodna și Retezat, lucru care se știe din 2017, de când am fost avertizați că cele două parcuri nu mai îndeplinesc criteriile pentru a rămâne în rețeaua rezervațiilor biosferei.

Avem instituții, agenții cu nume pompoase, care, în ansamblu, se dovedesc incapabile să funcționeze eficient. În ciuda asigurărilor pe care le-am primit mereu, Ministerul Mediului, Agenția Națională a Ariilor Naturale Protejate, Ministerul Apelor și Pădurilor, Romsilva, administrațiile celor două parcuri nu și-au făcut treaba! Plătește cineva pentru asta? Este cineva tras la răspundere? Vom asista la vreo demisie răsunătoare? Este un caz în care totul a depins de o decizie politică, iar PSD și ALDE, se fac vinovate dacă România va fi declasificată din patrimoniul UNESCO, pentru că a cocoțat în fruntea unor instituții oameni incapabili să înțeleagă, să ia decizii și să acționeze.

Sunt vinovați că am fost la un pas ca un alt simbol al nostru, mărțișorul, să nu intre în Patrimoniul mondial UNESCO și ne-am agățat cu disperare de un dosar realizat de Bulgaria! Sunt vinovați că, de doi ani, sub umbrela Ministerului Culturii și Identității Naționale condus de PSD, dosarul ”IA – cămașa cu altiță” se împotmolește la fiecare câteva luni, ba din lipsă de fonduri, ba din lipsă de specialiști, ceea ce dovedește, de fapt, un minister anchilozat și nefuncțional. Cine va răspunde, cine își va da demisia dacă ne vom trezi că alte țări din spațiul balcanic își vor înscrie în patrimoniul UNESCO propriile cămăși tradiționale, iar noi vom pierde? Cât timp cei care conduc ministere și agenții vor ajunge acolo pe alte criterii decât cele de competență, românii vor asista neputincioși și indignați cum, în loc să mai așezăm ceva în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, pierdem și puținul pe care îl avem”, avertizează deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău.