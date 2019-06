Deputat Ionel Palăr: „Ia românească în patrimonial UNESCO, aceasta ar fi dovadă de patriotism, nu declarațiile din campaniile electorale!”

Cu ocazia Zilei Universale a Iei, principala piesă a costumului popular românesc, deputatul băcăuan Ionel Palăr, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, a susținut o alocuțiune în Parlamentul României, în care a arătat îngrijorarea față de faptul că dosarul „Arta cămășii cu altiță – Ia, element de identitate culturală în România și Republica Moldova” întârzie să fie depus la UNESCO, pentru a intra în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural al Omenirii.



Dosarul realizat de Comisia Națională pentru salvgardarea patrimoniului imaterial, aflată în subordinea Ministerului Culturii, trebuia finalizat încă din 2018, potrivit calendarului oficial. Numai că, anul trecut, Ministerul Culturii nu a asigurat finanțarea, Comisia de salvgardare nu a funcționat și dosarul a fost blocat. În calitate de președinte al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, deputatul Ionel Palăr a făcut la acel moment demersuri pentru ca situația să revină la normal.

”S-a lucrat din nou la dosar, dar nu a mai fost suficient timp pentru finalizarea și depunerea acestuia. În An Centenar, România a fost incapabilă să solicite la UNESCO introducerea iei în Patrimoniul mondial al umanității! Astăzi, pe 24 iunie 2019, de Ziua Universală a Iei, dosarul este din nou blocat. Comisia Națională pentru salvgardarea patrimoniului imaterial este din nou nefuncțională! A avut un mandat de doi ani și și-a încetat oficial activitatea, la începutul lunii iunie. Nimeni de la Ministerul Culturii nu a fost preocupat să asigure continuitatea activității. Nu se știe câte luni va trena situația, nici în ce stadiu se află dosarul iei românești. Specialiștii cu care am discutat spun că ar fi nevoie de măcar jumătate de an, pentru ca acesta să fie unul complet. Mai pierdem un an, iar amenințarea ca și alte țări din spațiul balcanic să înceapă propriile demersuri, pentru înscrierea la UNESCO a cămășilor tradiționale, este una serioasă și reală. Eu cred că este cazul să abandonăm ipocrizia patriotismului declarat prin campaniile electorale și să transformăm Dosarul ”Arta cămășii cu altiță – Ia” într-un un proiect comun al românilor! Ia în patrimonial mondial UNESCO este adevărata dovadă de patriotism!”, consideră deputatul Ionel Palăr.