„Depolitizare”: Actuali și foști membri USR și PRO România, selecționați pentru conducerea SSPM. Primarul Viziteu cere Consiliului Local să aprobe numirile

Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău va avea o conducere formată preponderent din actuali sau foști membri USR și Pro România. Numirile propuse de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu confirmă dezvăluirile Ziarului de Bacău și trebuie aprobate de AGA companiei, după votul Consiliului Local, unde USR și Pro România, alături de PNL și PMP, au majoritatea voturilor.

FOTO 2020: Avocata Clara Luncanu, în Biroul Electoral, alături de Lucian Daniel Stanciu Viziteu, Leonard Bulai și Cristian Ghingheș, lideri USR PLUS

Deși de la buget a fost plătită o firmă specializată pentru a stabili parametrii de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al SSPM, criteriile stricte propuse de experți au fost relaxate la insistența reprezentanților alianței USR-Pro România, în Consiliul Local Bacău.

Cine s-a înscris după schimbarea condițiilor

După ce s-au schimbat criteriile de selecție, 12 persoane și-au depus candidaturile. Dintre acestea, jumătate sunt actuali sau foști membri de partid ai USR PLUS și Pro România, noua alianță condusă de Lucian Daniel Stanciu Viziteu și Cosmin Necula, lideri ai celor două formațiuni.

Concret, s-au înscris Cosmin Necula (actualul director interimar și fost primar) și Leonard Pădureanu, de la Pro România, și Ovidiu Ionuț Gherman, Clara Luncanu, Sebastian Ciprian Maftei și Robert Zamă, de la USR PLUS.

O candidată a cerut ștergerea articolului din Ziarul de Bacău

Avocata Clara Luncanu a susținut, după publicarea dezvăluirilor din Ziarul de Bacău, faptul că după alegerile din 2020 nu a mai făcut parte din USR și a somat publicația să șteargă articolul. „Vreau să precizez faptul că, de aproximativ un an nu mai am nicio legătură de USRPLUS, iar candidatura mea a fost depusă în urma anunțului publicat pe site-ul municipuilbacau.ro. Insinuările privind o posibilă fraudare a selecției candidaților pentru C.A. în interesul celor 6 candidați etichetați ca fiind «din partea alianței Viziteu-Necula» are consecințe și în ceea ce privește obiectivitatea comisiei de selecție, fiind vorba de o presiune mediatică negativă”, a susținut candidata.

În cele din urmă, „obiectivitatea comisiei de selecție” nu pare să fi avut de suferit, numele avocatei Clara Luncanu fiind acum pe lista de propuneri înaintată Consiliului Local de primarul USR.

În afara celor șase, s-au mai înscris Sebastian Dumitru Popa, Laurențiu Rău, Nicoleta Sprentenoiu, Liliana Mâță, Tudor Vasile Iancu și Florin Pavăl (actualul director Thermoenergy Bacău).

Cine a trecut de selecție

Cu excepția lui Ovidiu Ionuț Gherman și a lui Robert Zamă, ceilalți candidați cu trecut sau prezent politic în USR și Pro România au trecut cu bine de selecție.

FACSIMIL: Propunerea primarului Stanciu Viziteu

Toți cei selectați vor fi numiți în Consiliul de Administrație al SSPM de membrii AGA, care vor fi mandatați prin votul Consiliului Local Bacău.