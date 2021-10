Dep. Cristian Ichim, apel pentru creșterea siguranței rutiere: „Sunt sute de familii distruse și în suferință din cauza unor decizii arbitrare și impulsive!”

România este țara cu cele mai multe accidente grave pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, a afirmat deputatul Cristian Ichim (USR Bacău), într-o declarație politică de la pupitrul Camerei Deputaților. „De ani de zile asistăm la nenumărate accidente cu victime care ar fi putut fi prevenite. Sunt sute de familii distruse și în suferință din cauza unor decizii arbitrare și impulsive”, a spus parlamentarul.

Deputatul Cristian Ichim a identificat și „sursele răului”, care sunt „incapacitatea statului de a oferi măsuri și soluții alternative, neîncrederea cetățenilor în autorități și indiferența acestora față de regulile și legile pe care ar trebui să le aplice, lipsa educației sistematice și aplicate, viziune pe termen lung pentru rezolvarea situațiilor periculoase și indiferența din partea statului față de cetățeanul român”.

Trebuie să spun cu mare tristețe că reușim să deținem recordul european la multe capitole negative. În aceste zile, toată atenția este îndreptată spre noi din cauza numărului uriaș de victime pe care le face pandemia de COVID-19. Dar nu este singurul record negativ pe care îl deținem la nivel european. De ani buni, ne situăm pe primul loc la numărul de accidente rutiere și de victime omenești ca rezultat al acestor accidente. La fel ca în cazul pandemiei prin care trecem, am făcut prea puțin pentru a îndrepta situația, am ignorat dramele și tragediile de pe șoselele noastre și am găsit scuze pentru situația nefastă în care ne găsim.

Consider că sursele răului sunt aceleași ori de câte ori ne trezim pe primul loc în aceste clasamente ale rușinii: incapacitatea statului de a oferi măsuri și soluții alternative, neîncrederea cetățenilor în autorități și indiferența acestora față de regulile și legile pe care ar trebui să le aplice, lipsa educației sistematice și aplicate, viziune pe termen lung pentru rezolvarea situațiilor periculoase și indiferența din partea statului față de cetățeanul român.

Vă expun toate acestea pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a face un apel către dumneavoastră. Sunt convins că știți toate aceste date și cunoașteți din proprie experiență starea dramatică a siguranței rutiere din România. Dar cum vorbim de săptămâni în șir despre nevoia de responsabilitate, vreau să cred că vom putea acționa în cele din urmă și că vom deveni acel Parlament pe care și-l doresc cetățenii României.

Avem la îndemână bunele practici europene și majoritatea sunt aplicabile imediat și în România. Nu e cazul să inventăm roata în domeniul circulației rutiere, când știm cu siguranță că multe alte state europene au trecut la un moment dat prin situații asemănătoare.

Cred că înțelepciunea noastră e să nu repetăm greșelile celor care au avut de suferit. Și aici un punct deosebit de important sunt educația și campaniile de siguranță rutieră. Sunt conștient că infrastructura rutieră este o problemă reală și că starea ei afectează modul în care se circulă. Dar e nevoie să punem mai presus viața semenilor noștri înainte de a supraevalua propriile noastre nemulțumiri. E important ca o viață umană să valoreze mai mult decât să ajungem cu cinci minute mai devreme la destinație și aici educația este valoarea fundamentală pentru societatea românească.

În același timp, cred că aplicarea legislației rutiere trebuie să se facă în spiritul și în litera legii, fără excepții și fără favoritisme. Orice ezitare se va traduce într-o viață curmată prea devreme. După cum la fel de important este să fim în stare să cunoaștem măsurile de prim-ajutor, astfel încât să fim pregătiți pentru situațiile post-ajutor. Avem nevoie de urgență de o viziune asupra siguranței rutiere și am început să lucrez la mai multe proiecte care vizează întregul sector.

Nu uitați că puterea noastră de a face bine este enormă și este păcat să o irosim.

– deputatul Cristian Ichim, USR Bacău