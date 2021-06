Dep. Cătălina Ciofu (PNL Bacău): „Încrederea în știință ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim”

Cătălina Ciofu, deputat PNL Bacău, a susținut o declarație politică în Parlament, intitulată „Încrederea în știință ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim”.

Nivelul de dezvoltare la care a ajuns omenirea în zilele noastre se datorează marilor descoperiri științifice și a modului în care omenirea a știut să beneficieze de acestea. Modul în care Guvernele diferitor state au folosit rezultatele cercetărilor științifice a determinat printre altele îmbunătățirea sistemelor de sănătate, a calității vieții.

Încrederea în vaccin ar trebui să se bazeze pe evaluarea personala a datelor furnizate de specialiști.

Ar trebui să avem curiozitatea necesară pentru a verifica sursa informațiilor pe care le consumăm, ar trebui să le evaluăm veridicitatea, dacă sunt scrise de persoane avizate și dacă reflectă realitatea.

Un cercetător, un medic, un om de renume științifică nu va susține niciodată altceva decât rezultatele cercetării care au fost obținute în urma unor teste verificate, minuțios interpretate astfel încât să respecte legile științelor de bază cunoscute si etica profesiei practicate.

Un cercetător se ghidează după un set strict de reguli pentru a se asigura că rezultatele cercetării se bazează pe fapte și nu pe speculații.

Mă adresez și acelor cetățeni care îmi scriu zilnic că nu au încredere în vaccin. Am citit toate solicitările venite din partea cetățenilor în acest sens și vă înțeleg lipsa de încredere. Vă solicit și eu la rândul meu să aveți încredere în propriul nivel de discernământ și să analizați cu atenție și responsabilitate orice informație care ajunge la dvs.

Conform legii 406/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea, art. 2, activitatea de cercetare-dezvoltare se desfășoară în respect față de ființa și demnitatea umană, în respect față de suferința animalelor care trebuie prevenită sau redusă la minimum, ocrotind mediul natural și echilibrul ecologic, asigurând refacerea și protecția față de eventualele agresiuni produse de știință și tehnologie.

Având în vedere aceste precizări, eu am încredere în vaccin și în grila națională de vaccinare obligatorie. Vaccinul împotriva noului coronavirus, Sars-CoV-2, care provoacă boala Covid19, nu este obligatoriu. Cu toate acestea eu m-am vaccinat. Toată familia mea a făcut vaccinul în măsura în care a fost posibil acest lucru. Eu am încredere în rezultatele cercetării obținute pentru dezvoltarea unui vaccin eficace împotriva noului coronavirus. Am încredere pentru că datele colectate și studiate de cercetători din întreaga lume respectă aceleași standarde privind calitatea, siguranța și eficacitatea ca și în cazul tuturor celorlalte vaccinuri.



Cătălina Ciofu, deputat PNL de Bacău