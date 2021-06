Dep. Ana Cătăuță acuză „disperarea cu care Guvernul Cîțu și camarila sa vor să vândă acțiunile pe care statul român le mai are”

Comisia pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților a discutat, luni, propunerea Guvernului de a abroga interdicția vânzării acțiunilor pe care statul le are la companiile și societățile naționale. „Am fost surprinsă de disperarea cu care Guvernul Cîțu și camarila sa vor să vândă acțiunile pe care statul român le mai are, chiar dacă vorbim de instituții de interes strategic”, a declarat deputata Ana Cătăuță (PSD Bacău).

„Nu îi interesează nimic! Vor doar să vândă și puținele resurse pe care statul român le mai are”, a acuzat parlamentarul social-democrat:

Am discutat astăzi în cadrul Comisiei pentru Industrii și Servicii proiectul de Lege 139/2021 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică.

Acea lege votată anul trecut când PSD avea majoritate în Parlament prin care “se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută”, pe care acum Monstruoasa Coaliție PNL-USR-UDMR vor să o abroge.

Deși sunt total de acord că listarea la bursă a unor companii de stat poate să aducă beneficii legate de transparență, criterii de performanță managerială sau investiții, consider că în perioadă de criză un stat inteligent își întărește activele, nu își vulnerabilizează resursele. Este o dublă problemă: de timing și de metodă.

În plus, nu există nicio garanție că vor încerca măcar listarea companiilor la bursă și nu vor proceda la vânzare directă, la prețuri de nimic.

În cadrul ședinței de astăzi, am fost surprinsă de disperarea cu care Guvernul Cîțu și camarila sa vor să vândă acțiunile pe care statul român le mai are, chiar dacă vorbim de instituții de interes strategic! Nu îi interesează nimic! Vor doar să vândă și puținele resurse pe care statul român le mai are.

Când i-am întrebat de rezultatele analizei pe care Florin Cîțu o anunța cu mare surle și trâmbițe la nivelul acestor companii, s-a lăsat liniște totală!

Ne vom opune și în plen acestei inițiative. În loc să vândă tot, actualul Guvern ar trebui să vină cu o campanie de sprijin pentru producătorii români la export. Dar…

– deputat Ana Cătăuță, PSD Bacău