Dep. Ana Cătăuță a fost votată vicepreședintă a Grupului PRO-America din Parlamentul României. „Este o responsabilitate ce mă onorează!”

Deputata Ana Cătăuță (PSD Bacău) a fost aleasă vicepreședintă a Grupului PRO-America din Parlamentul României, în plenul reunit ale celor două camere ale forului legislativ.

„Sunt onorată că am primit încrederea colegilor și conducerii PSD pentru funcția de vicepreședintă a Grupului PRO-America din Parlamentul României. Este o responsabilitate ce mă onorează”, a declarat dep. Cătăuță, după votul Parlamentului.

Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă o ancoră de securitate vitală pentru România. Și sunt convinsă că putem dezvolta mai mult și dimensiunea sa parlamentară, economică și de schimb de tehnologie. Iar eu voi depune toate eforturile ca acest Parteneriat să fie și mai puternic și mai consistent.

Am avut oportunitatea să vizitez de multe ori Statele Unite și să cunosc oameni extraordinari din administrațiile americane și mediul de business și academic. Am avut și șansa să lucrez într-o instituție internațională – Banca Mondială – cu sediul central în America. Sunt convinsă că aceste experiențe m-au ajutat să înțeleg mai bine modul în care americanii gândesc și funcționează. Iar astăzi am ocazia să pun aceste cunoștințe și mai mult în slujba României!

Totodată, sunt mândră să fac parte din grupurile parlamentare de prietenie cu Franța, Belgia și Lituania. Sunt convinsă că în anii ce urmează diplomația parlamentară va avea un rol tot mai pronunțat.

– deputat Ana Cătăuță, PSD Bacău