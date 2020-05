Un dentist trage un semnal de alarmă: „Tot mai puțini pacienți își vor permite tratamente stomatologice!”

Roxana Hîrțescu, medic stomatolog și consilier județean, trage un semnal de alarmă referitor la prețurile serviciilor pe care populația va trebui să le suporte.

Potrivit medicului băcăuan, neplafonarea prețurilor echipamentelor de protecție a dus la mărirea unora chiar și de 10 ori. În opinia Roxanei Hîrțescu, statul ar trebui să suporte povara financiară:

Stomatologii sunt în prima linie a halatelor albe în lupta cu COVID-19!

Medicii stomatologi din România așteaptă măsuri de sprijin din partea Guvernului!

În România sunt 22000 de medici stomatologi, din care 450 în județul Bacău, care încă așteaptă un cadru legislativ în ceea ce privește deschiderea cabinetelor stomatologice, și nu doar recomandări.

Am decis să fac apel către actuala guvernare, să se implice activ în sprijinirea stomatologiei, în contextul pandemiei de COVID-19, din moment ce suntem încadrați la cel mai crescut risc de contaminare și răspândire, datorită aerosolizării.

Am primit cu întârziere reglementările privind activitatea cabinetelor medicale de stomatologie în perioada ordonanței militare, mai exact cu trei zile înaintea expirării acesteia.

Din punctul meu de vedere, mult prea târziu. Am fost acuzați pe nedrept că am dezertat, deși atât noi cât și pacienții noștri am fost victime colaterale.

A fost sau nu vorba despre un abuz? Răspunsul va veni oricum tardiv, deoarece in tot acest timp un întreg sistem medical stomatologic a fost împins în avarie, fapt care a dus in primul rând la afectarea pacienților.

Suntem trimiși la luptă fără arme. Neplafonarea prețurilor echipamentelor de protecție a dus la mărirea unora chiar și de 10 ori.

Nu este corect ca aceste costuri suplimentare sa fie suportate de către pacienți. Consider că măcar aceste costuri ale echipamentelor specifice ar trebui suportate de stat.

Vrem implicarea Ministerului Sănătații, vrem atât pentru medici, cât si pentru pacienți legi clare și drepte, în aceasta perioadă atât de dificilă!

Fără sprijin din partea Ministerului Sănătații, cred că stomatologia va avea un viitor sumbru în ceea ce privește sănătatea orala, deoarece este cert faptul că tot mai puțini pacienți iși vor permite tratamente stomatologice!