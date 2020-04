A murit Judith Darmady, fondatoarea Asociației Trust Orfelinat Ungureni, una dintre cele mai importante ong-uri umanitare din județul Bacău

S-a stins din viață, la 84 de ani, Judith_Darmady, fondatoarea Asociației “Trust Orfelinat Ungureni”. Anunțul a fost făcut pe Facebook, de Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.

Președintele CJ a făcut un istoric al implicării lui Judith_Darmady în activitățile umanitare din județ.

După Revoluție, în 1990, a luat ființă ONG-ul Ungureni Orphanage Trust, înregistrat în Marea Britanie cu scopul de a ajuta copiii cu nevoi speciale din Căminul Spital Ungureni, din satul Ungureni, judeţul Bacău.

Situația orfelinatelor și a centrelor dedicate copiilor cu nevoi speciale din România, de la acea vreme, nu era deloc una bună.

Judith Darmady, medic pediatru, a urmărit reportajele care prezentau orfelinatele- lagăr de la acea vreme din România. A venit și s-a implicat, pentru a schimba mentalități, pentru a ajuta!

Sufletul mare al lui Judith Darmady a mișcat lucrurile în Marea Britanie, a mobilizat voluntari să sprijine personalul de la Căminul Spital Ungureni. Aceștia și-au oferit expertiza pentru îmbunătățirea vieții beneficiarilor, prin meloterapie, terapie prin joc, logopedie, kinetoterapie, formarea deprinderilor de autoservire, ș.a.

În 1990, The Ungureni Orphanage Trust, construieşte pentru Căminul Spital Ungureni o alimentare cu apă , finanţată prin campania: “ O milă de alimentare cu apă în România”, un teren de joacă și donează un generator electric.

Un an mai tarziu, în 1991 Judith Darmady înființează Asociaţia Trust Orfelinat Ungureni.

An de an, asociația se implică prin proiecte pentru îmbunătățirea vieți copiilor cu probleme speciale.

Asociația Trust Orfelinat Ungureni (ATOU) construiește o spălătorie, o stație de epurare la Caminul de la Ungureni, sunt renovate grupurile sanitare, este introdusă apă curentă. Este înființat Centrul de Informare Pediatrică în Spitalul de Pediatrie Bacău.

Prin intermediul asociației au loc mai multe schimburi de experienţă în Marea Britanie.

În 1997 este inițiat programul “Blizzard” care constă în sponsorizări individuale pentru copiii din familii sărace din mediul rural ce doresc să îşi continuie studiile liceale la oraş.

În același an, în 1997, Asociatia Trust Orfelinat Ungureni este acreditată de către Direcţia pentru Protecţia Copilului Bacău .

Un an mai târziu, ATOU deschide o cameră de joc în cadrul secţiei pentru copii a Spitalului ”TBC” Bacău, renovează și dotează bucătăria Căminului Spital Ungureni.

Casa pentru Activităţi a Căminului Spital Ungureni este dotată cu o microferma pentru un program de ergoterapie, adresat copiilor cu dizabilităţi, ce cuprinde îngrijirea animalelor şi grădinărit.

În anul 2000, cu sprijinul Asociaţiei Betania şi al organizaţiei Hope and Home for Children, începe construcţia Centrului Pilot “ Mioriţa” – Cămin şi fermă pentru tineri cu nevoi speciale- în baza convenţiei încheiate cu Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap.

Astfel, au fost realizate 3 case, gospodărie anexă, grădina şi livada, pentru 36 de tineri cu nevoi speciale .

În 2002-2004 asociația înființează Centrul Rezidenţial “Minerva”.

ATOU donează un ecograf color portabil Ambulatoriului de Specialitate Copii şi finanțează cursurile de competenţă pentru toţi medicii ce vor lucra cu el.

Lista realizărilor Asociației ”Trust Orfelinat Ungureni” este lungă și se întinde până în prezent: https://infoatou.files.wordpress.com/…/istorictou2015format…

Ele au fost făcute prin dăruirea cu care Judith Darmady s-a implicat pentru îmbunătățirea vieții copiilor din orfelinatele din județul Bacău.

Pentru mine, care mi-am început activitatea în domeniul protecției copilului în 1990, Judith Darmady a fost un exemplu, care m-a motivat să fac mai mult! Am implementat mai multe proiecte împreună, am colaborat și am avut de învățat de la ea.