Debut de campanie la PNL Bacău: „Suntem o echipă puternică, unită!”

PNL Bacău a dat, vineri, startul campaniei electorale. Într-o conferință de presă, președintele Viorel Miron a prezentat candidații și a vorbit despre țintele pe care liberalii vor să le atingă.

Declarația lui Viorel Miron, președintele interimar al PNL Bacău:

Debutează astăzi campania electorală pentru alegerile parlamentare, iar noi, liberalii băcăuani, consemnăm și o premieră. Intrăm în campanie cu un ministru, colegul nostru Mircea Fechet, care a depus jurământul cu o zi în urmă, la Cotroceni. Mircea Fechet este și cel care deschide lista pentru Camera Deputaților, iar proiectele pe care le-a dezvoltat în ultimul an – Rabla Plus, Rabla pentru electrocasnice, programul SUMAL, eficiența energetică a locuințelor și instituțiilor publice – vorbesc de la sine despre capacitatea de muncă și viziunea pe care o are, dar și despre încrederea de ccare se bucură din partea premierului Ludovic Orban și a președintelui României, Klaus Iohannis.

Daniel Fenechiu, senator, locul 1 pe lista PNL Bacău pentru Senatul României:

Dragoș Luchian, fost viceprimar și senator, locul al doile pe lista PNL pentru Senatul României:

Am fost viceprimar într-o administrație liberală, în perioada 2008 – 2012, ar astăzi, când mă uit în urmă nu-mi este rușine cu ce am lăsat. Nu am să enumăr toate proiectele, dar Bacăul, în timpul administrației din care am făcut parte, s-a schimbat. Am inițiat proiecte de investiții care au asigurat locuri de muncă, nu am majorat taxe și impozite, am pus accent pe educație și sănătate.

Prin ceea ce am făcut, am demonstrat că suntem exact opusul celor de la PSD. Un partid care aruncă totul pe consum, care se împrumută fără noimă, iar banii nu sunt investiți, un partid demagog care promite orice, doar, doar va mai păcăli oamenii. La 30 de la Revoluție, este timpul ca aceste lucruri să înceteze. Gândiți-vă că a trecut o generație. Iar politica trebuie făcută responsabil, în beneficiul oamenilor.

Ultimele luni ne-au pus în fața unui adversar invizibil, periculos și ucigător. Ne-a arătat cât de fragili și cât de nepregătiți suntem. PNL a preluat guvernarea într-un moment greu și, deși mulți ne-au vrut îngenuncheați, am rămas în picioare, iar România merge înainte. Nu am să vă plictisesc cu cifre, doar am să vă spun că anul acesta, doar în primele zece luni, au fost alocați 35 de miliarde de lei investițiilor, de către Guvernul PNL, iar economia a mers înainte.

Și cred că s-ar fi putut face și mai multe lucruri, dacă Parlamentul nu ar fi dominat de PSD și sateliții săi. De aceea, pe 6 decembrie, vă invităm, eu și colegii mei candidați, întreaga organizație PNL, la vot. Orice vot contează, absenteismul nu este o soluție. Și așa cum spuneam la început, PNL va câștiga aceste alegeri, în Bacău și în România.