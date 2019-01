UPDATE! Cursa Bacău – Torino, întârziată din cauza ceții. Se așteaptă îmbunătățirea condițiilor meteo

UPDATE: Conform unui anunț de ultimă oră, pasagerii vor fi transferați la Aeroportul din Iași, de unde vor fi îmbarcați pentru Torino

Ceața densă creează probleme la Aeroportul Bacău. Cursa spre Torino de azi dimineață este întârziată, urmând ca avionul să decoleze când condițiile se vor îmbunătăți.

„Cursa Bacau – Torino este intarziata datorita fenomenului de ceata. Cei 170 de pasageri se afla, in conditii bune, in sala de plecari a aeroportului. Asteptam ridicarea plafonului de ceata la nivelul care sa permita decolarea in conditii optime de siguranta. Din pacate, aceeasi situatie este si pe celelalte aeroporturi din Moldova, ceea ce face imposibila varianta tranferului”, se arată într-un comunicat al Aeroportului din Bacău.

