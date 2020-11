Cumpără online piese din dezmembrări

Ai intrat pe un site specializat pe anunturi de piese online din dezmembrari si ai gasit exact piesa de care ai nevoie. Ce faci mai departe? Asigura-te ca vei cumpara piesa doar dintr-un magazin online de incredere, asa cum este si Dezmo.ro. Afla daca vanzatorul are calificative pozitive, daca ofera garantie, daca accepta returul unui produs care nu este bun si ce parere au alti cumparatori despre el.

O mica documentare in prealabil te va asigura ca piesele cumparate sunt cele de care ai cu adevarat nevoie, provenite dintr-un loc de incredere.

Dezmo.ro – magazinul cu piese online din dezmembrari

Dezmo se numara printre centrele de dezmembrari auto care se adreseaza publicului larg prin platforma online. Magazinul virtual de prezentare a pieselor auto originale din dezmembrari a fost creat cu scopul de a oferi clientilor nostri o modalitate usor accesibila si utila de a cauta si comanda produsele dorite.

Dezmo.ro are o interfata prietenoasa si usor de navigat, iar procesul de comanda este unul pe cat de simplu, pe atat de rapid. Iti punem la dispozitie piese auto originale, la un raport calitate – pret excelent. Economia de timp este un alt avantaj pe care il oferim, astfel ca nu vei mai fi nevoit sa alergi de la un magazin la altul pentru a gasi cea mai buna varianta.

Servicii rapide si usoare cu Dezmo

Produsele comercializate prin intermediul www.dezmo.ro sunt intotdeauna insotite de factura fiscala si garantie de 90 de zile, cu posibilitatea de retur al pieselor in termen de 14 zile daca clientul nu este multumit din diverse motive de piesa comandata sau daca aceasta nu se potriveste. Durata medie de livrare a comenzii este intre 24/48 ore, respectiv, 1-2 zile lucratoare, iar plata produselor este suportata la livrare de catre client.

La Dezmo, poti cauta cu usurinta printre sutele de mii de anunturi postate cu piese online din dezmembrari. Usor de folosit, site-ul vine cu foarte multe facilitati pentru cumparator. Dupa depoluarea si dezmembrarea masinii, piesele sunt impartite pe categorii, pentru ca ulterior sa fie verificate si introduse in evidenta contabila. Dupa dezmembrarea autovehiculului in parti componente, ne centram pe identificarea pieselor si verificarea lor din punct de vedere tehnic. Acestea sunt depuse in spatii inchise si tinute corespunzatorpe categorii, pentru o identificare usoara.

Pe site-ul cu piese online din dezmembrari te poti asigura ca piesa cautata de tine este in conformitate cu anul de fabricatie al masinii, cu modelul exact si, eventual, cu codul de culoare, daca optezi pentru piese de caroserie. Cautarea va deveni mai usoara si exacta in conditiile in care poti identifica codul piesei originale OEM (Original Equipment Manufacturer). La Dezmo, fiecare piesa este etichetata si pastrata corespunzator in rafturi. Toate produsele prezentate pe site sunt disponibile, gratie soft-ului performant care ne asigura de fiecare data gestionarea corecta a stocurilor.

Oferim consultanta prin echipa de specialisti dedicati domeniului auto, pregatiti sa raspunda nevoilor tuturor clientilor. Dezmo vine in ajutorul tau nu numai cu detalii legate de comanda, ci ca tu sa faci alegerea potrivita. Identificam piesele dupa seria de caroserie, astfel ca nu vor exista piese comandate gresit. Ne adaptam la conditiile pietei din mediul online, totul decurgand foarte rapid si fara probleme. Pe langa experienta vasta in domeniul auto, iti oferim o gama larga de produse, alaturi de informatii utile si rapiditate in raspunsuri.