Cum vrea să adune noul primar bani la buget! Peste 100 de străzi din Bacău vor trece din categoria D de impozitare, într-o categorie superioară

Pentru a aduna mai mulți bani la buget, primarul Viziteu a recurs la un truc, pe care l-a denumit „revoluție fiscală”. Acesta îl reprezintă mutarea unui număr foarte mare de străzi din Bacău la o categorie superioară de impozitare. Practic, din cele 153 de străzi care sunt actual în categoria D (cea mai mică) de impozitare, în proiectul primarului privind impozitele pe 2021, mai rămân doar 36 de străzi în această categorie.

Așa cum am explicat într-un articol anterior, Bacăul este împărțit în 4 zone de impozitare (A, B, C, D). Pentru fiecare zonă există un coeficient care se înmulțește cu suprafața locuinței sau terenului deținut, cu baza de impozitare și o cotă stabilită de Primărie. Astfel, cu cât băcăuanii locuiesc într-o zonă mai îndepărtată de centru sau nu au diverse utilități sau beneficii, cum ar fi spații de joacă, magazin alimentar în apropiere, etc, sunt trecuți într-o zonă de impozitare mai mică.

La ora actuală există 153 de străzi în cea mai mică categorie – D. În proiectul privind impozitele pe 2021, primarul a mai lăsat doar 36 de străzi în acestă categorie. Practic, băcăuanii care locuiesc pe 117 străzi ale municipiului vor avea de plătit impozit mai mare din anul care vine.

La ora actuală mai sunt 17 străzi în categoria C, 52 în categoria B și 113 în categoria A. În noul proiect, vor exista 41 de străzi în categoria C, 116 în categoria B și 119 în categoria A de impozitare.

*Notă – numărul total de străzi diferă cu puțin, deoarece în proiectul actual de impozitare există drumuri care sunt împărțite pe tronsoane ce figurează în mai multe zone de impozitare

Anomaliile din teren

În proiectul pus în dezbatere de primarul Viziteu, există și o serie de anomalii. De exemplu, strada Gladiolei este trecută la categoria A de impozitare, adică locuitorii beneficiază de avantajele celor din Bistrița Lac, spre exemplu, conform administrației locale. În fotografia luată de pe Google Maps se poate vedea că strada Gladiolei este doar o uliță, în care abia ar încăpea o mașină mică și este situată la doi pași de Gherăiești.

Mai sunt și alte exemple de acest fel, unde străzi fără asfalt sunt trecute în categoria C sau B de impozitare și care au fost semnalate de cetățeni în comentarii pe pagina primarului. Acesta a promis că la dezbaterea publică ce va avea loc vineri de la ora 18.00 la Centrul de Afaceri va discuta punctual problemele.