Cum sunt triați și internați pacienții în spitalele din județ. Explicațiile DSP Bacău

Toate unitățile sanitare publice din județul Bacău au un rol clar și

bine definit în pandemia COVID-19, spune Direcția de Sănătate Publică – DSP Bacău, într-un comunicat de presă, în care explică modul de triere și internare a pacienților în spitalele din județ.

Mihaela Arim, directoarea DSP Bacău

Toate unitățile sanitare publice din județul Bacău funcționează în acest moment potrivit rolului pe care acestea îl au în reducerea efectelor pandemiei COVID–19.

Încă de la începutul epidemiei, au fost stabilite unitățile sanitare care asigură tratament pacienților din județul Bacău infectați cu noul coronavirus SARS-COV2. Spitalul Municipal Onesti, desemnat Spital Suport COVID -19, precum și secțiile de boli infectioase din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Bacău și Spitalului Orășenesc Buhuși sunt cele în care se acordă asistență medicală de specialitate cazurilor de îmbolnăvire COVID-19.

În Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, Spitalul Orășenesc Buhuși și Spitalul Orășenesc Comănești se asigură activitatea medicală de urgență, potrivit competențelor și patologiei specifice și ținând cont de contextul epidemiologic actual. În toate aceste unități sanitare, internările se fac prin unitățile sau compartimentele primiri urgențe, unde cadrele medicale iau decizia dacă se impune sau nu internarea într-o anumită secție.

În urma triajului efectuat în cadrul unitaților si compartimentelor primiri urgențe din structura celor 5 unitați sanitare, medicii iau decizia dirijării pacienților suspecți COVID-19 catre Spitalul Municipal Onesti si secțiile de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacau si Spitalul Orasenesc Buhusi. In cazul pacienților non COVID cu alte afectiuni grave, internarea se va efectua intr-o sectie de specialitate din cadrul celor 5 unitati sanitare din judet. Decizia transferului pacientilor intre unitatile sanitare are in vedere rolul fiecarui spital si competențele acestuia in a gestiona anumite cazuri, in contextul legislativ actual.

„Decizia este strict medicală, iar Direcția de Sănătate Publică Bacău nu intervine în gestionarea situatiei medicale a pacienților. Nu DSPJ Bacau, ci medicii din unitatile sanitare decid dacă un pacient confirmat COVID-19 trebuie direcționat spre Spitalul Municipal Onești, sau dacă rămâne sub supravegherea unui alt specialist. Rolul Direcției de Sănătate Publică Bacau este acela de a supraveghea situația în ansamblu și de a interveni ori de câte ori este necesar, de aceea analizăm cu toți directorii medicali modalitatea de gestionare eficientă a cazurilor deosebite”, se arată în comunicatul DSP Bacău.

Câte focare de COVID-19 sunt în Bacău?

Specialiștii DSP Bacău informează în comunicat asupra existenței, în acest moment, în Spitalul Județean de Urgență Bacău, a trei focare COVID-19 în evolutie, la secțiile: Ortopedie, Medicină Internă și Neurologie, și a unui alt focar, la Secția Chiurgie a Spitalului Municipal de Urgență Moinești.

Focarele au cuprins atât pacienţi internaţi cât şi personal medical, iar DSP Bacău a decis ca internările să fie sistate în toate cele patru secții, pentru o perioadă de până la 14 zile. Toate cazurile de pacienți și personal medical confirmaţi COVID-19, vor fi transferate în secțiile de boli infecțioase din cadrul SJU Bacău și Spitalul Orășenesc Buhuși sau, pentru afecțiuni conexe, în secțiile de specialitate din Spitalul Municipal Onești, desemnat spital suport COVID-19.

Toți pacientii care, în perioada celor 14 zile, se vor prezenta la Spitalul Județean de Urgență Bacău și la Spitalul Municipal de Urgență Moinești și vor avea nevoie de asistență medicală pentru una dintre specialitățile cu secții închise, vor fi evaluați în cadrul unităţilor de primiri urgențe și vor fi redirecționați către alte unități sanitare care au secții funcționale de Ortopedie, Medicină Internă, Neurologie, respectiv, Chirurgie.

Dacă, la începutul pandemiei, direcțiile județene de sănătate publică erau singurele instituții responsabile de efectuarea anchetelor epidemiologice, potrivit ultimei metodologii de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), actualizată la data de 28 aprilie, unităţile sanitare unde sunt confirmate cazuri de coronavirus efectuează propria anchetă epidemiologică şi adoptă măsuri de limitare a infectiei. Aceste acţiuni intră în responsabilitatea directă a managerului spitalului, iar raportul anchetei epidemiologice este remis în termen de 24 de ore către DSP, unde se ia decizia suspendării activității, în cazul în care se confirma un focar.

„DSP Bacău este o instituție formată din specialiști cu experiență, institutie care comunica transparent si netrunchiat informatiile de care dispune si care își pune toate resursele și profesionalismul în lupta cu pandemia COVID-19”, se concluzionează, în comunicatul de presă.