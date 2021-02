Cum să vă creșteți șansele de a rămâne însărcinată

După ce au luat decizia de a avea un copil, multe femei încearcă să facă tot ce pot pentru a concepe în următorul ciclu. Dar este important să ne amintim că a rămâne însărcinată poate lua ceva timp. O femeie sănătoasă, în vârstă de 30 de ani, are doar 20% șanse să rămână însărcinată în fiecare lună. Este normal să dureze câteva luni sau mai mult.

Dacă sunteți nerăbdătoare să rămâneți însărcinată, există câteva lucruri pe care le puteți încerca pentru a face „încercarea” mai eficientă. Iată cum vă puteți crește șansele în siguranță.

Elementele de bază

Mama dvs. probabil a făcut să pară că puteți rămâne însărcinată oricând faceți sex. Adevărul este puțin mai complicat.

În fiecare lună, există o serie de modificări hormonale în corpul dumneavoastră care determină creșterea și maturizarea unui ovul imatur în ovar. Ciclul fiecărei femei este diferit. Acest proces durează în medie aproximativ două săptămâni, începând cu perioada menstruală a unei femei.

Odată ce ovulul este matur, este eliberat din ovar într-un proces cunoscut sub numele de ovulație. Oul se deplasează apoi pe trompa uterină spre uter. Oul este viabil doar timp de aproximativ 24 de ore după ce a fost eliberat.

Dacă ovulul este fertilizat de o spermă în acest interval de timp, ovulul fertilizat va continua să călătorească în jos către uter. Se va implanta apoi în căptușeala uterină.

Cheia este să faceți sex în zilele anterioare și în timpul ovulației. În acest fel, celulele spermatozoizilor se află în trompele uterine atunci când ovulul este eliberat. Acest lucru facilitează fertilizarea. Sperma poate supraviețui în tractul reproductiv feminin până la patru sau cinci zile.

Alegerea corectă a momentului

Cel mai bun mod de a vă crește șansele de a rămâne însărcinată rapid este să vă asigurați că faceți sex la momentul potrivit din ciclul dvs. Dacă aveți cicluri regulate, veți ovula cu aproximativ două săptămâni înainte de menstruație. Aceasta înseamnă că fereastra fertilă va fi cu șapte zile înainte de ovulația așteptată.

Dacă aveți cicluri neregulate, poate fi un pic mai dificil de prezis când veți ovula și când va fi fereastra fertilă. Există o serie de tehnici pe care le puteți utiliza pentru a vă identifica mai precis ovulația și fereastra fertilă.

Trusa de predicție a ovulației

Aceste truse sunt similare cu un test de sarcină în urină. Veți urina pe benzile de test în fiecare dimineață, începând cu câteva zile înainte de a crede că veți ovula. Benzile testate detectează hormonul luteinizant (LH). Acesta crește chiar înainte de ovulație.

Odată ce obțineți un rezultat pozitiv (verificați instrucțiunile de testare pentru detalii), ar trebui să faceți sex în acea zi și în următoarele zile. Aceste truse de testare sunt disponibile la farmacie.

Temperatura bazală a corpului

Măsurându-vă temperatura bazală a corpului în fiecare dimineață înainte de a vă ridica din pat, ați putea detecta, mai întâi, o scădere foarte ușoară apoi o creștere foarte ușoară a temperaturii timp de trei dimineți la rând.

Creșterea temperaturii poate fi la fel de mică ca jumătate de grad. Acesta poate fi un semnal că ați ovulat. Rețineți că un ou supraviețuiește numai la aproximativ 24 de ore după ovulație, astfel încât această așa-zisă fereastră fertilă nu poate fi un bun indicator al momentului în care ar trebui să faceți sex.

Alte preocupări că această metodă nu este întotdeauna fiabilă includ diferiți factori – cum ar fi infecția – care pot provoca creșterea temperaturii. Unelor femei le este, de asemenea, dificil să detecteze această creștere a temperaturii.

Se modifică mucusul cervical

Pe măsură ce foliculul ovarian – un sac mic în ovar care conține ovulul care se maturizează – se dezvoltă, nivelul de estrogen crește. Această creștere a estrogenului face ca mucusul cervical să devină subțire și alunecos. Este posibil să observați și o creștere în cantitate a mucusului cervical.

Pe măsură ce începeți să vedeți aceste schimbări, ar trebui să începeți să faceți sex în fiecare zi până la ovulație. Odată ce apare ovulația, mucusul cervical va deveni gros și lipicios. De asemenea, poate părea tulbure.

Monitorizarea foliculară

Dacă întâmpinați dificultăți în urmărirea ovulației folosind metodele de mai sus, puteți discuta cu medicul dumneavoastră despre opțiunile dvs. Unii medici vă vor monitoriza cu teste regulate ale hormonilor din sânge și cu ultrasunete ale ovarelor. Acest lucru vă va ajuta să știți exact când va apărea ovulația.

Corp sănătos, sarcină sănătoasă

Înainte de a încerca să rămâneți gravidă, ar trebui să încercați să fiți cât mai sănătoasă posibil. De fapt, majoritatea medicilor vă vor recomanda să programați o întâlnire cu medicul obstetrician înainte de a rămâne gravidă.

La această vizită de preconcepție, veți vorbi despre problemele de sănătate existente și veți fi examinați pentru bolile genetice. De asemenea, puteți aborda alte probleme de sănătate pe care le-ați putea avea.

Medicul dumneavoastră vă poate recomanda să efectuați modificări ale stilului de viață înainte de a rămâne gravidă. Acestea ar putea include să:

ajungeți la o greutate sănătoasă

vă îmbunătățiți obiceiurile de dietă / exerciții fizice

eliminați alcoolul

renunțați la fumat, dacă e cazul

reduceți cofeina

De asemenea, ar trebui să începeți să luați o vitamină prenatală cu cel puțin 400 micrograme de acid folic în fiecare zi, de îndată ce vă decideți să începeți să concepeți. Aceasta este pentru a reduce riscul anumitor defecte congenitale.

Când să cereți ajutor

Majoritatea cuplurilor sănătoase vor concepe în decurs de un an, încercând în mod activ să rămână însărcinată. Dacă nu rămâneți însărcinată în decurs de un an și aveți sub 35 de ani, ar trebui să vă adresați medicului dumneavoastră pentru o evaluare a fertilității.

Dacă aveți peste 35 de ani, ar trebui să așteptați doar șase luni înainte de a consulta un medic.

Cuplurile ar trebui să vadă, de asemenea, un specialist în fertilitate dacă au antecedente de avorturi spontane multiple sau știu că au o afecțiune genetică sau medicală care le-ar putea afecta fertilitatea.