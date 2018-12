Cum sa transferi bani in mai putin de 30 de minute

Intr-o perioada in care aproape orice este posibil de realizat, transferul de bani este unul dintre cele mai comune procese, simplu si rapid de realizat.

Poti sa transferi bani in strainatate si sa primesti bani dintr-o alta tara

In cautarea unor locuri de munca mai bine platite si a unui trai decent, numerosi romani au decis sa lucreze in strainatate. Cei mai multi au familii in Romania si responsabilitati financiare catre acestea, motiv pentru care lunar le trimit sume de bani utilizand servicii de transfer intre cele mai diverse. Pe de alta parte, exista copii care aleg sa studieze in strainatate, parintii optand tot pentru metode de transfer bani pentru a-i sustine. In concluzie, indiferent ca se trimit bani din strainatate sau din Romania, transferurile de bani sunt servicii in mod comun accesate.

Bineinteles ca se pot transfera bani pe intreg teritoriul Romaniei, catre orice localitate a tarii.

Care este cel mai bun serviciu de transfer si de ce sa il utilizezi?

In mod cert, in cadrul celor mai bune servicii de acest tip nu intra cele oferite de banci, avand in vedere pretul si timpul in care pot fi realizate. De exemplu, de transferul din strainatate la banca Transilvania, o persoana va putea sa beneficieze in Romania in 3-5 zile. In plus, costul transferului este mare – 15 EUR pentru o suma de 300 EUR. Timpul de procesare este mare si in cazul unui transfer intern, insa de la o alta banca – 24 de ore.

In mod similar, insa doar in ceea ce priveste taxele, se pune problema si cand transferul se face prin Western Union sau MoneyGram. Banii pot fi ridicati in doar cateva minute, insa comisioanele sunt mari, motiv pentru care nu sunt solutii de lunga durata. De exemplu, pentru transferul a 200-300 EUR prin MoneyGram comisionul este de 15 EUR (creste in functie de suma). Si in cazul Western Union taxele cresc in functie de suma transferata, modalitatea de transfer si tara in care se trimit banii – comisionul de livrare standard in cazul unui transfer de 300 EUR este de 7.90 EUR, de exemplu.

La institutiile al caror cost de transfer este mare exista alternative accesibile in ceea ce priveste costurile si timpul de procesare. De exemplu, pentru un transfer de 300 EUR: Revolut – cost de livrare standard 0 si durata de transfer instant; TransferWise – cost de livrare standard 0,90 EUR si durata de transfer a doua zi lucratoare; sau TransferGO – cost de livrare standard 0,99 EUR si durata de transfer a doua zi lucratoare.

Ghidul MrFinance un reper online pentru trasferuri inteligente

Multitudinea acestor servicii poate pune in incurcatura chiar si persoanele care le utilizeaza frecvent, cu atat mai mult pe cei mai putin familiarizati cu mediile de informare asa cum este Internetul, motiv pentru care existenta unui singur portal care sa le prezinte in mod transparent pe cele mai importante era o necesitate.

MrFinance.ro a intuit nevoia oamenilor de a gasi ofertele cele mai bune intr-un singur loc, motiv pentru care a creat un ghid complet, util atat pentru cei care isi doresc sa realizeze transferuri de bani din strainatate in tara, cat pentru cei care trimit bani din Romania in alte tari in doar cateva minute. Practic, cei care acceseaza pagina cu transferuri bancare MrFinance sunt la un click distanta de scopul urmarit!

